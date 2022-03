Neustadt

Streifzüge in die Natur haben nicht zuletzt seit Beginn der Corona-Pandemie an Beliebtheit gewonnen. Auch der Neustädter Fotograf Udo Gubba hat in jüngster Zeit viele Touren mit dem Fahrrad unternommen, wie er berichtet – „natürlich immer mit meiner Kamera“. Von Mecklenhorst ging es Richtung Weenser Damm zum jüdischen Friedhof und von dort entlang der Leine bis nach Neustadt. Das letzte Stück führt entlang der Apfelallee.

Beim Blick von der Löwenbrücke über die Leine entdeckte Gubba plötzlich einen Fischreiher (auch Graureiher genannt), der zum majestätischen Gleitflug über dem Fluss ansetzte – die Kamera hatte er schnell bei der Hand und drückte rechtzeitig ab.

Von Kathrin Götze