Mandelsloh

Im Streit um ein Baugebiet für Mandelsloh zeichnet sich eine Einigung ab. Die beiden Entwicklungsgesellschaften, die städtische Grundstücksentwicklungsgesellschaft (GEG) und die Hannoversche Volksbank Projektentwicklung (HVP), haben sich darauf verständigt, zunächst gemeinsam das Baugebiet am Steinhagen zu entwickeln – und anschließend das Wiekfeld, das parallel zur Amedorfer Straße jenseits der Einkaufsmärkte liegen soll. Das geht aus einem gemeinsamen Schreiben an Bürgermeister Dominic Herbst hervor.

„Wir werden in jedem der Baugebiete die Grundstücke partnerschaftlich entwickeln, wie wir es auch im Gebiet Westlich Heidland tun“, bestätigte GEG-Geschäftsführer Sven Kanngießer am Mittwoch. Voraussichtlich werden er und sein HVP-Kollege Michael Hutze die Ansprechbarkeit für die verschiedenen Grundstücke auch in Mandelsloh untereinander aufteilen.

Bürgerbefragung wird überflüssig

Damit lösen die beiden Unternehmen auch ein Problem im Ortsrat. Dort hatten die Parteien in mehreren Anläufen keine eindeutige Mehrheit für eines der Gebiete gefunden. Die SPD und der eine Vertreter der Piraten-Partei hatten für das Wiekfeld (GEG) gestimmt. CDU und UWG hatten sich für das Gebiet am Steinhagen (HVP) ausgesprochen.

Jedes der Gebiete hat seine Vorzüge – ein echtes Luxusproblem. Im Ortsrat und auch darüber hinaus kam es aber zu harten Schlagabtauschen und persönlichen Angriffen. Zuletzt hatte der Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss befunden, die Stadt möge eine Bürgerbefragung in Mandelsloh zum Thema starten. Diese ist mit der Einigung nun hinfällig.

„Wichtig, dass es bald weitergeht“

Nach langem Ringen haben auch Bodo Messerschmidt ( SPD) und sein Arbeitskreis Dorfentwicklung den vorbereiteten Plan vom Wiekfeld fürs erste aufgeschoben. Der Arbeitskreis hatte argumentiert, das Neubaugebiet dort schließe sich besonders gut an die vorhandene Infrastruktur mit Kindergarten, Schule, Seniorenwohnheim und Generationen-Quartier an. Sie alle sind rund um die Wiklohstraße und den Pastor-Simon-Weg angesiedelt. „Es ist wichtig, dass es hier überhaupt bald weitergeht“, sagte Messerschmidt nun. „Stillstand wäre für alle Beteiligten das schlimmste.“ Die Pläne für das Wiekfeld sollen weiter vorangetrieben werden, während das Baugebiet am Steinhagen entwickelt wird.

Bebauungsplan könnte in einem Jahr rechtskräftig sein

In Sachen Entwicklung stehe man nun aber erst am Anfang, betont Kanngießer. Wenn das Okay der Politik für die vereinbarte Vorgehensweise eingegangen sei, könne der Bebauungsplan aufgestellt werden. „Wir hoffen, dass wir ihn in gut einem Jahr rechtskräftig haben“, sagte er. Es sei auch wichtig, jetzt voranzukommen. Ein avifaunistisches Gutachten, also eines über die Vogelwelt auf den betroffenen Grundstücken, müsse zu Beginn der Vegetationsperiode aufgenommen werden. „Da müssen die Biologen bald losgehen, sonst müssen wir wieder ein Jahr warten“, sagte Kanngießer. „Gut, dass es jetzt für Mandelsloh weitergeht“, sagte derweil Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG).

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze