Neustadt

Die Atmosphäre ist ruhig, die Menschen in der Turnhalle sind erschöpft. Seit einer Woche leben Geflüchtete aus der Ukraine in einer zur Notunterkunft behelfsmäßig eingerichteten Halle auf dem Gelände der Berufsschule an der Bunsenstraße. Die Stadt Neustadt kommt mit der Aufnahme einem Hilfegesuch der Region Hannover nach. Als zum Ende der zweiten Kriegswoche die Massenunterkunft auf dem Messegelände voll war, wurden 275 Menschen in Bussen nach Neustadt weitergeleitet.

Mitarbeiter sind im Dauereinsatz

Die Einrichtung und der Betrieb sind ein gigantischer Kraftakt, der wohl nur mit Hilfe großen persönlichen Engagements geleistet werden konnte. Ein großer Teil der städtischen Sozialarbeiter ist seitdem im Dauereinsatz. Mehrere Ehrenamtliche die russisch oder ukrainisch beherrschen, übernehmen Dolmetscher-Aufgaben, darunter Frauen der Neustädter Landsmannschaft der Deutschen aus Russland.

Zur Galerie Seit einer Woche zwischen 150 und 300 Geflüchtete in der Sporthalle der Berufsschule in Neustadt. Wir haben die Einrichtung besucht und einige Eindrücke festgehalten.

Und auch sonst packen zahlreiche lokale Akteure mit an: Von einer örtlichen Drogerie kommen Hygieneartikel, das Sozialkaufhaus Fairkauf lieferte Handtücher, die Feuerwehr übernahm die erste Nachtschicht, bevor ein Sicherheitsdienst engagiert werden konnte. In einem Flur wurde eine Waschstraße mit 15 Maschinen eingerichtet. Die Versorgung mit Lebensmitteln sichert ein Küchenteam der Kooperativen Gesamtschule (KGS), das täglich drei Mahlzeiten in der Mensa der benachbarten Leineschule anbietet.

Notunterkunft bleibt eine Notlösung

Die Leitung der Notunterkunft hat der erste Stadtrat Maic Schillack übernommen. „Es war wohl die beste Idee meines Lebens, am zweiten Tag eine schnelle Lösung für die Wlan-Verbindung zu finden“, sagt er. Mit dem Zugang zum Internet halbierte sich die Belegung innerhalb von wenigen Tagen. Denn über soziale Netzwerke suchen die Geflüchteten permanent nach Wohnraum. Den die Notunterkunft bleibt eine Notlösung, das ist allen Beteiligten klar.

Alltag in der Notunterkunft: Eine junge Mutter bereitet Fertignahrung für ihre kleinen Töchter vor. Eine Küche gibt es nicht in der Turnhalle. Quelle: Mario Moers

Die Pritschen stehen eng aneinander, es gibt keine Privatsphäre – für niemanden. Deutlich spürbar ist die Erschöpfung bei allen hier. Für viele ist es bereits das vierte oder fünfte Flüchtlingscamp, sie sind oft tagelang unterwegs gewesen. Bei einem Besuch am Donnerstag repariert ein Mann gerade seinen Transporter vor der Halle, er ist von Kiew hergefahren. Eine junge Mutter rührt angespannt Babynahrung auf einer Pritsche an, eine ihrer beiden kleinen Töchter weint.

Nebenan kuschelt sich ein Mädchen im Teenageralter an ihren Freund, eine Grundschülerin nimmt per Onlineunterricht am Laptop in der Ukraine teil. Studenten versuchen ebenfalls ihre Uni-Aufgaben auch auf der Flucht zu erledigen. Neben den vielen Familien sind auch mehrere Männer verschiedener Altersgruppen dort. Darüber, wie sie es geschafft haben das Land trotz Verbots zu verlassen, wollen sie lieber nicht reden.

Alltag in der Notunterkunft: Diese Mutter nimmt mit ihrer kleinen Tochter am Onlineschulunterricht teil, die Lehrerin ist in der Ukraine. Quelle: Mario Moers

Stadt vermittelt privaten Wohnraum

Die große Hoffnung aller Beteiligten ist, die Notunterkunft bis zum Anfang der Woche frei zu bekommen. Die Stadt hat begonnen, die bisher eingegangenen 88 Angebote für privaten Wohnraum, bei Familien oder in freien Zimmern, Häusern und Appartements im Neustädter Land an die Geflüchteten zu vermitteln. Acht weitere Wohnungen wurden der Stadt zur Miete angeboten. Bevor die Geflüchteten nun umziehen, prüft ein Team aus städtischen Sozialarbeitern und einem Bausachverständigen die Unterkünfte. So will man sicherstellen, dass die Unterbringung sicher ist und die Anbieter sich ihrer Verantwortung bewusst sind.

Am Wochenende hatten einige Personen geflüchtete Familien aus der Unterkunft mit zu sich nach Hause genommen. Doch am Montag seien die Menschen wieder in der Unterkunft gewesen, berichtet Schillack. Ein geradezu absurdes Szenario, dessen Wiederholung man nun unbedingt vermeiden will.

Es fehlen Betten und Matratzen

Für die Einrichtung von Wohnungen fehlt es derzeit vor allem an Betten, für Erwachsene und Kinder, sowie an Matratzen. Auch Powerbanks für die Mobiltelefone der Geflüchteten werden benötigt. Diese Dinge können, in einem guten Zustand, ab Montag, 21. März, am ehemaligen Feuerwehrhaus an der Lindenstraße abgegeben werden. Die Annahmezeiten sind montags von 17 bis 20 Uhr und freitags von 15 bis 18 Uhr. Die Stadt bittet in diesem wie bei allen anderen Spendenaufrufen derzeit ausschließlich die genannten Gegenstände abzugeben.

Alltag in der Notunterkunft: Eine alte Frau nimmt sich einen Kaffee. Die Hauptmahlzeiten werden von den Bewohnern in der Leineschule eingenommen. Dort kocht ein Team der KGS. Quelle: Mario Moers

Wer Wohnraum, vom Zimmer bis zum Ferienhaus, zur Verfügung stellen möchte, schickt sein Angebot per E-Mail an fluechtlinge@neustadt-a-rbge.de. Wer ehrenamtlich bei der Spendenannahme an der Feuerwache helfen möchte wendet sich an claus.crone@bistum-hildesheim.net.