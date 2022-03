Borstel

Mittlerweile rollen die Hilfstransporte in Richtung der ukrainischen Grenze. Mehrere Privatleute mit Spenden aus Neustadt haben sich auf den Weg gemacht. Auch Stefan Lüer aus Borstel ist unterwegs. Was treibt ihn an, sich auf diesen Weg zu machen? Ein Besuch bei Lüer zu Hause beim Packen der Hilfsgüter, wenige Stunden vor der Abfahrt.

Es ist ein kurzes Innehalten vor dem Aufbruch zu einer Reise, die auch von einem inneren Konflikt zeugt, der gerade viele Menschen bewegt. Wie verhält man sich zu einer Lage, in der Hilfe leisten oder Solidarität zu zeigen vielleicht die einzige Möglichkeiten sind, dem eigenen Ohnmachtsgefühl zu begegnen? Der 41-jährige Familienvater Lüer hat am Wochenende spontan beschlossen, einen Hilfstransport an die ukrainische Grenze zu organisieren, auf eigene Faust.

Zwischen Familienidyll und Krieg

Es ist ein freundlicher Dienstagnachmittag, als der geliehene VW-Transporter auf den Hof am Waldrand von Borstel vorfährt. Ein langer, sehr huckeliger Weg führt zwischen Feldern hindurch zu einem ehemaligen Gehöft im idyllischen Nirgendwo. Hier wohnt Stefan Lüer mit seiner Frau und den zwei Kindern. Die hat er gerade aus dem Kindergarten abgeholt. „Geht schonmal rein, ausnahmsweise könnt ihr ans Tablet“, sagt Lüer, der gleich noch das Mittagessen kochen muss.

Die Frau ist arbeiten. Er hat sich Urlaub genommen, spontan, nachdem er das ganze Wochenende Dokumentationen rund um den Krieg in der Ukraine geguckt hat. „Die Situation, dass dort die Väter von den Kindern getrennt werden, weil sie kämpfen müssen, hat mich nicht mehr losgelassen“, erzählt Lüer, der Vater, spürbar bewegt.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verfolgt er seit der Maidan-Revolution 2014. Als Hobbyfotograf und Lost-Places-Fan reiste er mehrfach in das atomar verseuchte Gebiet rund um den Reaktor Tschernobyl. Von einem Touristenführer, der ihn in dem Sperrgebiet mehrfach begleitete, erfährt er über Handyvideos quasi live von der Lage vor Ort. „Mit demselben Transporter, in dem ich herumfuhr, fährt er jetzt Molotow-Cocktails im Kampfgebiet“, erzählt Lüer. Das alles aus erster Hand zu sehen, sei „eine andere Nummer“.

„Genau solche wie Dich braucht es. Leute die was machen“, sagt Franziska Z.. Die junge Frau aus Otternhagen übergibt Stefan Lüer eine Kofferraumladung Hygieneartikel, Decken und Medikamente. Quelle: Mario Moers

Sehen, wo es ankommt

Fünf leere Redbull-Dosen und unzählige Zigarettenstummel in einem Blumenkasten zeugen von der Spannung, die hier auf dem malerischen Hof höchstens an solchen Details zu erkennen ist. Und am Redeschwall, mit dem Lüer, irgendwie von all den Eindrücken überwältigt, davon erzählt, was er beschlossen hat zu tun. „Irgendwohin zu spenden, wo man nicht genau weiß, wo es landet, das reicht mir nicht“, sagt er. Mithilfe einer Facebook-Bekannten organisierte er einen Transporter. Als sie beim Autohaus Kahle anriefen, waren die zunächst verwundert. Auch andere Helfer hatten auch schon gefragt, ob man sich vorstellen könne ein Fahrzeug zu stellen.

Überwältigt von der Hilfsbereitschaft

Die Hilfsbereitschaft, die Lüer in den letzten drei Tagen erlebte, war schier unglaublich. Der Paypal-Spendentopf, dessen Link er über die sozialen Medien teilte, explodierte regelrecht auf über 4000 Euro. Wie die Nachrichten überschlagen sich auch die Ereignisse rund um seine Aktion. „Manchmal frage ich mich, bist Du jetzt bekloppt, oder was machst du hier?“, sagt Lüer.

Dann kommt ein Neustädter Gastronom. Er bringt eine Tüte voll mit Paracetamol und 100 Euro Bargeld. „Für uns bedeutet das doch nur, einmal weniger Sneaker kaufen“, sagt er. Eine junge Mutter mit dem Kleinkind auf dem Rücksitz hat den ganzen Kofferraum voller Windeln, Decken und Medikamente. „Wir haben lange überlegt, wohin wir spenden sollen. Stefan kannte ich zumindest aus dem Internet“, sagt sie. Solche Leute brauche es, die was tun. Zum ersten Friedensgebet in der Liebfrauenkirche hatte das am Freitag auch der Superintendent des evangelischen Kirchenkreises, Michael Hagen so ähnlich ausgedrückt. „Nicht nur beten, beten und was tun“, riet der Geistliche den Neustädtern.

Schmerzmittel, Verbandsmaterial, aber auch Windeln, Decken, Powerbanks und Würste nimmt Stefan Lüer mit an die Grenze zur Ukraine, um sie dort an Geflüchtete zu verteilen. Quelle: Mario Moers

Von Auge zu Auge

Mittlerweile ist Lüer auf der Autobahn, irgendwo hinter Dresden. „Wir haben einen ganzen Rossmann mit Babyartikeln leergekauft“, postet er ein Bild seiner Reise in die Unterstützer-Gruppe bei Telegram. Ausgerechnet der von russischen Entwicklern gegründete Messenger ist dieser Tage auch das Hauptwerkzeug all derjenigen, die Protest und Hilfsaktionen gegen den Feldzug Putins und für die Geflüchteten organisieren. Jeden Euro Ausgaben belegt Lüer dort mit einem Kassenzettel. Was übrig bleibt, möchte er einer großen Organisation spenden – für die Ukraine-Hilfe natürlich.

So können Sie helfen Die Dorfgemeinschaft Dudensen sammelt noch bis Sonnabendvormittag, 5. März, Medikamente jeglicher Art, Windeln (Kinder und Erwachsene), Wunddesinfektionsmittel, Verbände und Babynahrung (Keine Gläser). Abgabestelle: Speckwiesen 3. Die Spenden werden dem Ukrainischen Verein Niedersachsen in Hannover übergeben. Ukrainerinnen und Ukrainer aus dem Neustädter (Um-)Land organisieren den Aufbau einer Unterstützer-Gruppe. Landsleute oder Neustädter, die ukrainisch sprechen, können ihren Kontakt per E-Mail an neustadt@haz.de senden. Eine Ansprechpartnerin der Gruppe wird sich dann melden. Hintergrund sind mögliche Übersetzungshilfen oder andere Unterstützung, die für Geflüchtete nötig werden können. In der Kernstadt werden noch bis Donnerstagabend, 3. März, Spenden in dem Familienzentrum St. Peter und Paul, Wunstorferstraße 15-17, von 7 bis 17 Uhr entgegengenommen. Die Spenden werden von dem Neustädter Autovermieter Citycar dem Kinderarzt (Löwenzahnarzt) in Hannover übergeben, der einen Lkw-Transport am Freitag organisiert. Benötigt werden Isomatten, Schlafsäcke, Vliesdecken, Taschenlampen, Hygieneartikel, Trockennahrung und Medikamente. Die Stadt Neustadt hat eine zentrale Adresse für Hilfs- und Wohnraumangebote eingerichtet. Entsprechende Anfragen per E-Mail an fluechtlinge@neustadt-a-rbge.de.

In ein paar Stunden will Lüer, der inzwischen mit einem zweiten Helfer einen kleinen Mini-Konvoi gebildet hat, im polnischen Przemyśl ankommen. Dort trifft er einen Kontakt, der beim Übersetzen helfen kann. In Przemyśl kämen die Züge mit Geflüchteten aus Lwiw (Lemberg) an, erzählt er. „Wir wollen zum Bahnhof, direkt zu den Menschen. Wenn es möglich ist, will ich Auge zu Auge sehen, dass unsere Hilfe ankommt“, sagt Lüer.

Von Mario Moers