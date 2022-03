Neustadt

Eine schwer überschaubare Anzahl von Hilfsaktionen ist seit Wochenbeginn im Neustädter Land angelaufen. Zumeist über die sozialen Netzwerke organisiert, sammeln Privatpersonen und Vereine oft in wenigen Stunden große Mengen Spenden. Die bislang größte Aktion fand am Dienstag im Balneon statt.  Unzählige Neustädter kamen dem Aufruf nach und brachten Kleidung, Hygieneartikel und Medikamente in das Schwimmbad. Steven Geisler aus Schneeren hat die Aktion in Kooperation mit dem Round-Table-Peine, ein Männer-Gesellschaftsclub ähnlich den Rotariern oder dem Lions-Club, und den Stadtwerken auf die Beine gestellt.

Steffen Schlakat (grüner Pullover) freut sich über die große Spendenbereitschaft und packt selber mit an beim Sortieren. Quelle: Florian Hake

Ein Konvoi von sechs Transportern bricht am Mittwochabend auf in Richtung Moldawien. Auf dem Rückweg will man Geflüchtete mitnehmen, für die in Schneeren und Peine Wohnmöglichkeiten vorbereitet werden. „Privat finde ich diese Spendenaufrufe schon stark, da dachte ich mir, wir haben die Reichweite und den Platz hier im Balneon um zu helfen“, sagte Stadtwerke-Sprecher Steffen Schlakat.

Die freiwillige Helferin Merit Breier wollte eigentlich nur Spenden abgeben und hat sich dann kurzfristig entschlossen, mitzuhelfen und sortiert Hygiene und Babyartikel. Quelle: Florian Hake

Angestellte und später auch freiwillige Helfer halfen beim Sortieren. Manche wollten eigentlich nur ihre Spende abgeben und sind gleich geblieben. So wie die Neustädterin Annalena Tiez. Für sie war es genauso wie für Merit Breier selbstverständlich, zu unterstützen. So sortierte Breier die Sachen nach Hygieneartikel und Babygrundsachen. Tiez stand am Eingang bereit und empfing die zahlreichen Spender. Als man gegen 18 Uhr auf den Parkplatz des Schwimmbades fuhr, war dieser voll und aus vielen Kofferräumen wurden Taschen und Kartons nach oben in die Räumlichkeiten des Balneon gebracht.

Von Mario Moers und Florian Hake