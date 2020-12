Luttmersen

Mit leisem Motorgrummeln rollt ein schwarzer BMW Z4 hinter Ulrich Schräpler aus dem Verkaufsraum. Für den Mann, dessen Name in Hannovers Norden eng mit dem bayrischen Autohersteller verbunden ist, ist das ein besonderer Moment. „Das ist der letzte Neuwagen, den ich verkauft habe. Nun ist Schluss“, sagt der 76-jährige. Auf den Tag genau vor 48 Jahren hat er im Autohaus seines Schwagers Heinz Wichmann in Luttmersen angefangen. Zwei Jahre später übernahm er das Geschäft. Warum er die 50 nicht voll macht? „Das wollte ich, aber eigentlich reicht es auch so. Es wird Zeit aufzuhören“, sagt er. In den vergangenen Jahren sei die Branche nicht einfacher geworden. Der Druck auf die Händler sei immer mehr gewachsen.

Die letzte Filiale

Seine Filialen in Wunstorf und Barsinghausen hat Schräpler bereits Anfang 2020 abgegeben. Im Stammhaus an der Landestraße 193 habe er in diesem Jahr noch einige Fahrzeuge aus dem Bestand an den Kunden gebracht. Darunter auch Klassiker: Einen BMW Z8, bekannt aus den James-Bond-Filmen, und ein Modell der Reihe Z1. Der Roadster sorgte 1987 für Furore bei den Autoschauen, weil die Türen des Wagens nach unten ins Fahrzeugchassis verschwanden. Einige wenige Oldtimer stehen dieser Tage noch im Verkaufsraum. „Die kommen auch noch weg. Verschenken will ich sie aber nicht“, sagt Schräpler – immer noch ganz Geschäftsmann. Das Besondere: „Es sind Autos die hier schon einmal verkauft wurden. Als die Kunden sich später neue Modelle holten, habe ich ihre Gebrauchten behalten“, sagt er.

Übernommen hat der in Negenborn geborene Schräpler den Betrieb 1974. Dabei sei es nie sein Plan gewesen, ein Autohaus zu führen. „Eigentlich wollte ich Kfz-Sachverständiger werden“, erzählt er. Pikantes Detail: Bis zu seinem Einstieg in Luttmersen hat der gelernte Kfz-Ingenieur bei Daimler Benz gearbeitet. Die Liebe zu den Fahrzeugen der Bayerischen Motoren Werke hatte er aber bereits vorher entdeckt: Seinen ersten BMW besaß er schon als Student in München.

So hat das Autohaus in Luttmersen vor fast 50 Jahren ausgesehen. Quelle: Mirko Bartels

Warum ausgerechnet Luttmersen ?

Eine Liebe die er mit seinem Schwager teilte. „Wichmann war großer BMW-Fan. Deswegen hat er an diesem Standort ein entsprechendes Autohaus 1967 aus der Taufe gehoben“, erklärt Schräpler die Standortfrage. Damals habe es sechs entsprechende Händler in Hannover und Umgebung gegeben. „Da hatten wir schon ein gewisses Einzugsgebiet. Wer ein solches Fahrzeug wollte, musste eben den Weg auf sich nehmen“, sagt er. Die nächste Möglichkeit wäre Hannover gewesen. Mit Schräpler schließt nun der letzte Händler dieser alten Garde seinen Betrieb.

„Ein wenig Rennzirkus gab es auch“

In den ersten Jahren ging es in Luttmersen hoch her. „Mein Schwager hat sich auch im Bereich Motorsport engagiert. Ein wenig Rennzirkus gab es da auch bei uns“, sagt Schräpler. Neben den Standardmodellen wechselten es immer auch mal Exoten in Luttmersen den Besitzer. „Wer wollte konnte hier damals auch einen Lamborghini bekommen.“ Diese Wagen standen allerdings nicht im Verkaufsraum an der Luttmerser Straße. Offiziell sei man ja der blau-weißen Marke verpflichtet gewesen.

Das Gros der Fahrzeuge hatte aber schon damals die markante Doppelniere auf dem Kühler. „Etwa 300 Neuwagen haben wir jährlich in allen Filialen verkauft“, sagt Schräpler. Er habe mal nachgerechnet. Mindestens die gleiche Anzahl an Gebrauchten käme wohl noch einmal dazu. „Eine stattliche Flotte, wenn man mal so nachdenkt“, sagt er. Aneinandergereiht würden die Wagen eine Autoschlange ergeben, die von Neustadt etwa bis Hamburg reichte.

Ein Blick in den Verkaufsraum in den Achtzigerjahren. Quelle: Mirko Bartels

Zu seinen Kunden und Mitarbeitern habe er immer ein gutes Verhältnis gepflegt. Manche haben fast ihr ganzes Berufsleben im Unternehmen verbracht und stehen ihm jetzt noch bei der Abwicklung seiner Firma zur Seite – selbst wenn sie eigentlich schon in Rente sind. Viele Kunden hätten dem Betrieb auch nach den Filialschließungen noch die Treue gehalten. „Einige mochten ihre Autos lieber weiter zu uns in die Werkstatt bringen“, sagt der Unternehmer. Ihnen allen sei er dankbar.

Tankstelle und Doppeldecker

Am Stammsitz hängen für Schräpler viele Erinnerungen. Sogar eine Tankstelle hat es mal auf dem Gelände gegeben – und einen Bus. „Als Werbegag hatten wir mal einen englischen Doppeldecker für Autoschauen angeschafft. Der ist aber leider abgebrannt“, sagt Schräpler. Von dem roten Hingucker sind nur noch Fotos geblieben – an die Tankstelle erinnern dieser Tage noch zwei Buckel im Pflaster vor dem Verkaufsraum des Autohauses.

Mit einem Dopeldecker-Bus macht das Autohaus bei Ausstellungen auf sich aufmerksam. Quelle: Mirko Bartels

Ab Januar nehmen Schräplers Nachfolger ihre Arbeit auf. Jürgen Born und Tobias Tomczak werden den Betrieb als freies Autohaus mit Werkstatt weiterführen. „Mir war es wichtig, das die Gebäude nicht einfach verschwinden. Es ist eben mein Lebenswerk“, sagt Schräpler. Einen Blick aus der Distanz wird er auch in der Zukunft auf seinen ehemaligen Betrieb haben. Schräpler wohnt nur wenige Meter neben dem Firmengelände.

Von Mirko Bartels