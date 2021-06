Neustadt/Himmelreich

Es wird das Straßenbau-Großprojekt der nächsten Jahre: Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr will die Bundesstraße 6 entlang der kompletten Ortsdurchfahrt Neustadt erneuern. Auf den rund 3,8 Kilometern befinden sich acht Brücken.

Die stark befahrene Straße ist in die Jahre gekommen, insbesondere die Brücken sowie Auf- und Abfahrten und Seitenstreifen entsprechen nicht mehr neuen Anforderungen. Ab 2025 soll nun praktisch ein Neubau entstehen – aber während des laufenden Betriebs. Den Planungsprozess soll ein Kreis von betroffenen Bürgern begleiten.

24.000 Fahrzeuge am Tag nutzen diesen Abschnitt der Bundesstraße. Auf Vollsperrungen wolle man während der Bauphase so weit wie möglich verzichten, sagt Uwe Schindler, Leiter des zuständigen Fachbereichs Nienburg der Straßenbaubehörde. Nach einer Teilsperrung aus statischen Gründen vor rund fünf Jahren haben er und sein Team die Leinebrücke zunächst provisorisch ertüchtigt, ab 2025 soll nun an einem Ersatzbauwerk gearbeitet werden.

Im Jahr 2018 wurde die Leinebrücke der B 6 provisorisch ertüchtigt. Quelle: Mirko Bartels (Archiv)

Verkehr soll jeweils auf einer Seite fließen

Zwischendurch war im Gespräch gewesen, das gesamte Bauwerk ein Stück daneben neu aufzubauen, während der Verkehr auf der alten Brücke mit wenig Behinderungen fließen könnte. Davon sei man nun abgerückt, sagt Schindler. Aktuell sei geplant, den Verkehr über eine Seite der Ortsdurchfahrt zu leiten, während die jeweils andere abgerissen und neu errichtet wird. Wie das vor sich gehen soll, erläutern die Beteiligten zunächst bei einer Bürgerinformationsveranstaltung. Sie wird am Donnerstag, 1. Juli, um 18.30 Uhr in Form einer Videokonferenz per Zoom stattfinden. Der Begleitkreis soll am Montag, 5. Juli, das erste Mal zusammenkommen und anschließend in regelmäßigen Abständen tagen. Geplant sind vier Sitzungen in den nächsten zwölf Monaten.

Begleitkreis wird mit Bürgern besetzt

Gemeinsam mit Mitgliedern aus Verbänden, Vereinen, Verwaltung und gegebenenfalls aus Bürgerinitiativen werden sechs per Los ausgewählte Bürgervertreterinnen und -vertreter den Planerinnen und Planern der Behörde in diesem Begleitkreis zur Seite stehen. „Ziel ist es, alle Beteiligten bestmöglich zu informieren und zudem Hinweise und Ideen aufzunehmen, die für die weitere Planung besonders wertvoll sind“, sagt Schindler. In diesem Gremium könnten sich die Beteiligten zu verschiedenen Themen austauschen, beispielsweise über Lärmschutz, Verkehrsführungen während der Bauzeit oder auch Umweltbelange.

Wer dabei sein will, kann sich per E-Mail bewerben. Die Mail sollte bis zum 25. Juni mit dem Betreff „Bewerbung Begleitkreis“ an die Adresse b6begleitkreis@nlstbv.niedersachsen.de gehen. Darin müssten Name, Adresse und Alter des Bewerbers oder der Bewerberin stehen. Der Link zur Teilnahme an der digitalen Infoveranstaltung befindet sich auf der Projektwebsite www.strassenbau-niedersachsen.de/b6. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Projekt.

Lärmschutz kommt mit Erneuerung

Der Neubau der Bundesstraße im Bereich Neustadt ist bereits seit Jahren in Planung, gestaltet sich aber wegen der zahlreichen Brücken schwierig. Die größte davon führt im weiten Bogen über die Leine, eine weitere auch über die Bahn gen Nienburg. In jüngster Zeit hat die Nutzung der Straße stark zugenommen, und damit auch die Gewichtsbelastung der Brücken und die Lärmbelastung der Anwohner. Mit der Erneuerung sind daher auch Lärmschutzmaßnahmen geplant. Gebaut wird in Teilabschnitten, beginnend voraussichtlich ab 2025.

Von Kathrin Götze