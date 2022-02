Bordenau

Wer Bordenau von Süd nach Nord durchqueren will, muss aktuell durch den Steinweg fahren. Anwohner Albert Schneller hat in der ersten Woche der Sperrung an der Bordenauer Straße Beobachtungen gemacht, die ihm Sorge bereiten. Zum einen hielten sich die meisten Fahrerinnen und Fahrer nicht ans Tempolimit, würden deutlich schneller fahren als die erlaubten 30 Stundenkilometer. Zum anderen seien die Regelungen für Fußgänger nicht besonders sicher.

Die ersten Tage der Umleitung seien auch ohne einen Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen verstrichen, bemängelt Schneller weiterhin. Die Markierung habe wegen des anhaltenden Regens nicht aufgebracht werden können, sagt der städtische Verkehrskoordinator Benjamin Gleue. Inzwischen hat die beauftragte Firma das nachgeholt – im fünften Versuch habe es am Freitag schließlich geklappt. Der Zebrastreifen liegt aber nicht direkt auf Höhe des Einkaufsmarkts, weil entlang von dessen Gelände kein Gehweg verläuft.

Überweg jenseits der Einmündung

Vom Einkaufsmarkt am Steinweg aus liegt er jenseits der Einmündung Burgsteller Weg. An dem Fußgängerweg stand während der ersten Tage eine weitere Baustellenabsperrung, dort blieb für die Nutzerinnen und Nutzer nur wenig Platz. Denn parallel zur Erneuerung der Wasserleitungen läuft im Dorf auch der Glasfaser-Ausbau. Die Bautrupps legen Wanderbaustellen an, beantragen nicht jede Absperrung im Einzelnen neu.

Nach Gesprächen habe die Glasfaser-Baufirma sich zunächst wieder zurückgezogen, berichtet Gleue. Sie wolle nun zuerst Am Dorfteich und an der Bordenauer Straße weiter arbeiten. Erst wenn die Trinkwasserleitung fertig und die Umleitung aufgehoben ist, werde sie die Baustelle am Steinweg wieder einrichten. Nach Plan dauert die Regelung noch zwei weitere Wochen an.

