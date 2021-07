Schneeren

Aufmerksame Spaziergänger haben die Beamten des Polizeikommissariats Neustadt am Wochenende auf die Hinterlassenschaften bislang unbekannter Umweltsünder aufmerksam gemacht: Der oder die Täter haben unerlaubt einen Haufen Asphalt auf einem Feldweg in einem Waldstück in der Gemarkung Schneeren, Richtung Totes Moor, entsorgt.

Ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen sei eingeleitet, sagt Stefan Porscha von der Polizei Neustadt. Das Material sei inzwischen vollständig ausgehärtet, damit werde die Entsorgung deutlich erschwert. Die Polizei bittet die Bürger um ihre Mithilfe. Wer Angaben zur Tat machen kann, möge sich unter Telefon (05032) 9559115 im Kommissariat melden.

Von Mirko Bartels