Neustadt

Bei einem Unfall auf dem Parkplatz des Balneon an der Leinstraße hat ein Bus am Donnerstagvormittag insgesamt fünf Autos ineinandergeschoben. Offenbar sei der Bus mit zu viel Schwung auf den regennassen Parkplatz eingebogen, berichtet Alexander Benne, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Neustadt. Dabei habe er drei der Autos selbst touchiert, beschädigt und sie gegen zwei weitere Autos geschoben. Der 81-jährige Fahrer und die Sechstklässler an Bord, die zum Schwimmen kamen, hätten den Unfall unverletzt überstanden.

Der genaue Hergang und die Schadenssumme müssten noch geklärt werden, hieß es am Donnerstag.

Von Kathrin Götze