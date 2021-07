Neustadt

Mit schweren Verletzungen musste am Montagnachmittag ein 18-jähriger Motorradfahrer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er war zuvor auf der Hannoverschen Straße mit einem Auto zusammengestoßen. Die Wucht des Aufpralls schleuderte ihn in ein am Straßenrand abgestelltes Auto.

Von Auto angefahren

Der Motorradfahrer war gegen 16.15 Uhr in Richtung auf die Bundesstraße 6 unterwegs, als eine 26-Jährige Frau mit ihrem Auto aus einer Einfahrt in Richtung Mecklenhorster Straße auf die Hannoversche Straße einbog. Bei diesem Manöver fuhr sie den Kradfahrer an. Den Schaden beziffert die Polizei mit insgesamt rund 7000 Euro. Gegen die 26-Jährige haben die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung infolge eines Unfalles eingeleitet.

Von Mirko Bartels