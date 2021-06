Poggenhagen/Bordenau

Für den einen ist es schöne Natur, für den anderen eine Gefahrenquelle: Nach einem Unfall auf dem Radweg zwischen Bordenau und Poggenhagen vermutet HAZ-Leser Helmut Metzner, dass das üppige Grün am Wegesrand die Ursache dafür gewesen sein muss. „Ich bin mit meinem Sohn Frank Metzner ebenfalls am Dienstag in eine ähnliche Situation gekommen, wir konnten aber mit rutschenden Rädern einen Zusammenstoß gerade noch verhindern“, schreibt er. Er habe daraufhin eigens Beweisfotos gemacht. „Diese Fotos zeigen einen total verwilderten, mit hohen Grasbüscheln versehenen Radweg, der nicht einsehbar ist und einen Unfallschwerpunkt darstellt“, meint Metzner. Der gerade erst neu gebaute Weg müsse zügig frei geschnitten werden, fordert er.

Für die Kreisstraße ist die Region Hannover zuständig. Deren Sprecher Klaus Abelmann will die Beschwerde an die Straßenmeisterei Ronnenberg weiterleiten, die die Mäharbeiten übernimmt. „Es gibt immer wieder Kontroversen über die Intensität von Pflegearbeiten“, sagt er. Üblicherweise würden Rasenflächen im Straßenrandbereich zweimal im Jahr gemäht, Gehölze in weiterer Entfernung von der Straße alle zehn bis 20 Jahre zurückgeschnitten. So starken Aufwuchs wie nach dem regnerischen Mai gebe es längst nicht in jedem Jahr. Allerdings könne er nur empfehlen, an unübersichtlichen Stellen die Geschwindigkeit anzupassen, sagt Abelmann noch. „Das steht schon in Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung und gilt natürlich für alle Verkehrsteilnehmer.“ Der erste Satz lautet: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“

Von Kathrin Götze