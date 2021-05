Neustadt/Wunstorf/Garbsen

Starke Nerven sind gefragt in Unternehmen, gerade in Pandemie-Zeiten mit ständig wechselnden Verordnungen und der Verantwortung gegenüber Familie, Mitarbeitern und Kunden. Oftmals bleiben die eigenen Werte und Vorstellungen dabei auf der Strecke. Dabei besteht die Gefahr von Frustration bis zum Burnout, wenn eigene Werte nicht mehr gelebt werden, meint der Arbeitskreis der Unternehmerfrauen im Handwerk für Neustadt, Wunstorf und Garbsen. Die Organisation lädt zu einem Webinar zu diesem Thema ein, und zwar am Mittwoch, 26. Mai, ab 19.30 Uhr.

Tipps, um die Nerven zu behalten

Unter dem Motto „Nerven behalten“ gibt die Referentin Jenny Kutschker aus Wunstorf Tipps, wie man die eigenen Werte (wieder-)finden und danach leben kann, um in turbulenten Zeiten obenauf zu bleiben. Kutschker bringt durch ihre diversen Tätigkeiten einen reichen Erfahrungsschatz mit, unter anderem als Ärztin im OP, Führungskraft in einer Kirchenorganisation, und zuletzt Gründerin ihres eigenen Unternehmens.

Wer mit ihr arbeitet, wird merken, dass viel gelacht wird, es aber auch schnell in die Tiefe geht. Gäste sind zum Seminar willkommen. Die Kosten betragen 8 Euro. Um Anmeldungen per E-Mail an info@ufh-neustadt.de wird gebeten.

Von Alexander Plöger