Suttorf/Neustadt

Erneut musste die Feuerwehr am Mittwochnachmittag ausrücken. Diesmal stand ein Vieh-Unterstand auf einer Weide bei Suttorf in Flammen. Passanten hatten den Brand gemeldet. Die Ursache ist einmal mehr ungeklärt – am Brandort war schnell wieder von den Brandstiftungen der vergangenen Wochen die Rede.

Fachwerkg

...