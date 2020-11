Mardorf

Einen seltenen Fund hat ein junges Mädchen in diesem Sommer beim Planschen im Steinhuder Meer gemacht. Elisa Bayer aus Bad Salzdethfurth übte sich am Stegkopf des Landes-Kanu-Verbands im Tauchen, als sie im Schlamm am Meerboden etwas Ungewohntes ertastete. Die 13-Jährige holte das Objekt ans Tageslicht und staunte: In ihrer Hand lag eine massive Armbanduhr mit Lederarmband.

Elisa Bayer aus Bad Salzdethfurth hat die Uhr im Steinhuder Meer gefunden. Quelle: Ulrike Scherweit

Anzeige

Das gute Stück ist offenbar in die Jahre gekommen, von Wasser und Sand in Mitleidenschaft gezogen. Aber, wie ein Dreh am Aufziehrad zeigte, ist die Uhr auch noch funktionstüchtig. Elisas Vater und seine Lebensgefährtin Ulrike Scherweit stellten fest, es handelte sich um einen einst wertvollen Chronographen der Marke Korwina. Das hatte ein Uhrenkenner unter Urlaubsnachbarn mit sicherem Blick erkannt.

Zwei Wochen später erzählte er Peter-Helge Hauptmann davon, der seit vielen Jahren immer wieder Urlaub am Nordufer des Steinhuder Meeres macht. Diesmal ist er mit seiner Mutter dort. Er wird hellhörig. Und erinnert sich. An jenen Sommertag 1975, als er mit seiner neuen, teuren, wasserdichten Uhr am Stegkopf tobte. Damals war er 14, hatte das gute Stück von einem reichen Patenonkel aus der Schweiz zur Konfirmation geschenkt bekommen und trug es stolz am Handgelenk.

Die Stegspitze beim Landes-Kanu-Verband (LKV) ist heute wie vor 45 Jahren ein beliebter Platz zum Toben am und im Wasser. Quelle: Ulrike Scherweit

Doch plötzlich spürte er, dass etwas fehlte: Offenbar hatte sich ein Stift gelöst, das wertvolle Geschenk war im dunklen Moorwasser verschwunden. Die Freunde halfen beim Suchen im Schlamm – doch die Uhr war nicht zu finden. Bis Elisa sie 45 Jahre später aus dem Wasser zog. „Wahnsinn, wenn das meine Uhr ist, dann wäre das eine Sensation“, sagte sich der Urlauber, der inzwischen in Rostock lebt. Aufgeregt suchte er in den nächsten Wochen nach Konfirmationsfotos, auf denen das Schmuckstück zu erkennen wäre. Er fand keine. Aber, als er ein aktuelles Foto sah, war ihm sofort klar: „Das ist meine Uhr!“

Lesen Sie auch

Gegen einen Finderlohn kehrte die Uhr schließlich zu ihrem Besitzer zurück – allerdings per Post. Auf ein Treffen an der Stegspitze habe man im Corona-Jahr lieber verzichtet, schildert Ulrike Scherweit. Der Clou: Auch nach 45 Jahren im Wasser funktioniert das gute Stück noch. Und hat bei Hauptmann nun sicher einen Ehrenplatz.

Von Kathrin Götze