Auf Neustadts Friedhof an der Lindenstraße wird es bunter. Auf einem neuen Urnenfeld können die Namen Verstorbener nun auf gläserne Blätter graviert werden, die in Gelb-, Grün- und Rottönen leuchten.

Kunstvolles Urnenfeld: Lindenstraßen-Friedhof bietet gläserne Blätter für die Verstorbenen an

Kunstvolles Urnenfeld: Lindenstraßen-Friedhof bietet gläserne Blätter für die Verstorbenen an

Kostenlos bis 16:55 Uhr Kunstvolles Urnenfeld: Lindenstraßen-Friedhof bietet gläserne Blätter für die Verstorbenen an