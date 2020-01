Neustadt

Wenn der Bereich Berufliche Bildung der Volkshochschule ( VHS) Hannover-Land eingestellt wird, soll das VHS-Möbellager möglichst erhalten bleiben. Dafür haben sich die Politiker im Schulausschuss am Donnerstagabend einhellig ausgesprochen. In dem Lager werden gebrauchte Möbel und Hausrat zu günstigen Preisen angeboten, Langzeitarbeitslose finden dort Beschäftigungsmöglichkeiten, sogenannte Arbeitsgelegenheiten (AGH), auch zur Vorbereitung auf eine Rückkehr auf den ersten Arbeitsmarkt.

Möbellager soll bis 2021 bei VHS weiterlaufen

Während die Stadtverwaltung mit möglichen neuen Betreibern für das Möbellager verhandelt, wollen Neustadts Politiker, dass der Betrieb unter dem Dach der VHS zunächst noch bis Juni 2021 weiter geht, statt nur bis Sommer 2020. Dem müssten aber auch die weiteren Trägerkommunen der VHS zustimmen. Neustadt teilt sich die Trägerschaft der VHS mit Burgwedel, Garbsen, der Wedemark und Wunstorf. Die Volkshochschule hatte die Berufliche Bildung nach Gründung der Region Hannover im November 2001 von der Landkreis-VHS übernommen. Die Region Hannover bemängelt aber, dass die Kosten zu hoch seien.

Verwaltungsspitzen: Alle AGH-Maßnahmen weiterführen

Die Verwaltungsspitzen der Trägerkommunen haben inzwischen im Verbandsausschuss getagt. Diese hätten sich dafür ausgesprochen, einen einheitlichen Antrag zur Verlängerung aller Maßnahmen zu stellen, in denen Langzeitarbeitslose bei der VHS tätig sind, berichtet der Erste Stadtrat Maic Schillack. Neben dem Möbellager mit seinen 19 Beschäftigungsstellen gehören in Neustadt noch acht Stellen in der Grün- und Gehölzpflege für die Region Hannover dazu, außerdem drei Stellen beim KGS-Förderverein und zwei in der Kleiderkammer des DRK. In Wunstorf geht es um 25 Plätze, unter anderem im Kinder- und Jugendzentrum Bauhof, in den St.-Bonifatius-Kitas und bei der Tafel.

Darüber müsse man nun mit der Region Hannover verhandeln, sagte Schillack dem Schulausschuss. Die Politiker wollen sichergehen, unterstützten einstimmig den Antrag von CDU, UWG und Grüne/Linke, zumindest die Maßnahmen im Möbellager zu verlängern und außerdem bei der Abwicklung auf einen fairen Umgang mit den Mitarbeitern zu fordern. Wenn auch die anderen Beschäftigungsmöglichkeiten verlängert werden könnten, sei das umso besser, sagte Ferdinand Lühring ( SPD).

Heyer : Menschliche Seite vernachlässigt

Hugo Heyer ist Leiter des VHS-Dienstleistungszentrums Quelle: Kathrin Götze

Hugo Heyer, Leiter des Dienstleistungszentrums in Neustadt, unter dessen Dach Möbellager und weitere Arbeitsgelegenheiten firmieren, meldete sich im Ausschuss ebenfalls zu Wort. Aus seiner Sicht sei in der bisherigen Diskussion die menschliche Komponente zu kurz gekommen, sagte er. Die Kunden des Möbellagers seien verunsichert und hätten signalisiert, eine Schließung würden sie sich nicht gefallen lassen.

Er wies darauf hin, dass in den AGH-Maßnahmen seit 2001 eine Menge Menschen Stabilität gefunden hätten, auch um später auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Damit würden sie auch für das erfolgreiche Teilhabeprogramm des Jobcenters vorbereitet. Man habe auch versäumt, gegenzurechnen, was die VHS für Kommune und Gesellschaft tut. So habe das Möbellager beispielsweise zahlreichen Flüchtlingen ermöglicht, sich in Neustadt kostengünstig Wohnungen einzurichten.

Lesen Sie auch

Von Kathrin Götze