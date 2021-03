Neustadt

„Wir freuen uns extrem“, sagt Martina Behne. Die Geschäftsführerin der VHS Hannover Land und ihr Team bereiten sich auf den Umzug vor, der ihnen ins Haus steht. Im Sommer werden sie Erdgeschoss und Obergeschoss des neuen Westflügels am Schloss Landestrost beziehen.

Der Rohbau ist längst fertiggestellt. Nun stehen auf der Baustelle die Feinarbeiten an. In dem Zimmer im ersten Stock, das Behne beziehen will, wird gerade die Elektrik installiert. Geschäftig geht es zu und bald schon ist alles fertig. Den Einzugstermin könne sie allerdings noch nicht genauer angeben als mit „Sommer“, sagt Behne. Der Knackpunkt sind Mobiliar und Technik. Die Ausschreibung musste europaweit erfolgen. Noch steht nicht fest, wann eingerichtet werden kann. Das Amtsgericht, das über der VHS residieren wird, beginnt bereits zum April sukzessive mit seinem Umzug.

Viel fehlt nicht mehr zur Vollendung – und ein Handwerker tut seine Freude darüber aus dem künftigen Büro von Martina Behne kund. Quelle: Beate Ney-Janßen

Dass die Träger entschieden haben, der VHS einen Platz in dem Schloss-Neubau zu geben, ist für die Geschäftsführerin ein Ausdruck großer Wertschätzung ihrer Arbeit – und ein Bekenntnis zur Erwachsenenbildung. Sehr unglücklich ist sie hingegen mit der Entscheidung der Kommunen, die berufliche Bildung an der Goethestraße einzustellen.

Aber immerhin: Für die rund 20 Mitarbeiter seien gute Lösungen gefunden worden. Manche gehen in den Ruhestand, andere werden von der Region Hannover übernommen. Was der VHS ab März 2022 allerdings fehlen werde, sind die zehn Seminarräume aus der Goethestraße, die dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach Kompensation werde noch gesucht, sagt Behne. Sie sei aber in Gesprächen mit der Stadtverwaltung, mit grundsätzlicher Zuversicht auf eine gute Lösung.

Staffeleien im Schloss-Innenhof vorm inneren Auge

Mit ihrer Geschäftsstelle residiert die VHS momentan noch im Veranstaltungszentrum Leinepark (VZL). Das ist marode, weswegen der Umzug notwendig wurde. Die sieben Seminarräume, die im VZL wegfallen, wird es stattdessen im Neubau geben. Ins Schwärmen gerät Behne, als sie von dem Kreativraum erzählt, der ebenfalls geplant ist. Im Innenhof des Schlosses sieht sie vor ihrem inneren Auge bereits Staffeleien stehen, wenn Kunstkurse bei schönem Wetter ins Freie verlegt werden können.

Das Ambiente des Schlosses hat es ihr aber nicht nur in dieser Beziehung angetan: Eine Pause auf der Bank unter der großen Kastanie oder die Nutzung des Schlossgartens für ausgewählte Formate, womöglich Vorträge im Schlosssaal – sie möchte alle Möglichkeiten ausschöpfen und ist sich sicher, dass auch die Kursteilnehmer diese Kombination aus Historie und Moderne schätzen werden.

Historie trifft auf Moderne im Schloss Landestrost. Martina Behne (links) und Lisa Mohme, die für Öffentlichkeitsarbeit der VHS Hannover Land zuständig ist, wollen alle Möglichkeiten ausschöpfen. Quelle: Beate Ney-Janßen

Der Wandel innerhalb der VHS reicht aber noch weiter. Behnes Stichwort ist Digitaltechnik. Sie sieht die Ergänzung der Präsenzkurse im Schloss durch Onlineangebote. Was zunächst aus der Corona-Not heraus digital angeboten worden ist, soll auch künftig genutzt werden. Die Erfahrungen seien schließlich gut. Und letztlich denke das VHS-Team auch noch über neue Angebote nach. Der Prozess sei in vollem Gange, sagt Behne. Die Überlegungen reichten von niedrigschwelligen Kursen, mit denen Menschen die Scheu vor der Nutzung vieler Medien genommen werden soll, bis zu Lehrerfortbildungen.

Einweihung soll im September sein

Vor der Realisierung wird es aber noch den Umzug geben. Den kann das VHS-Team beinahe zu Fuß erledigen: Einmal über die Leinebrücken spaziert, schon ist man da. Eine Eröffnungsparty in den neuen Räumen ist ebenfalls in Vorbereitung: Anfang September – sofern der Stand der Corona-Pandemie es zulässt.

Amtsgericht beginnt im April mit Umzug Schrittweise will das Amtsgericht in das Schloss Landestrost einziehen. Begonnen wird damit bereits am Donnerstag, 1. April. das hat zur Folge, dass Amtsgericht-Nebenstellen im Gebäude der Sparkasse an der Marktstraße sowie im sogenannten Richterhaus gegenüber dem Amtsgericht ab diesem Zeitpunkt geschlossen werden. Betroffen sind zunächst die Abteilungen für Familien-, Straf-, Zivil- und Betreuungsangelegenheiten. Beeinträchtigungen des Geschäftsbetriebs seien nicht ausgeschlossen, teilt das Amtsgericht mit. Die telefonische Erreichbarkeit sei aber gewährleistet.

Von Beate Ney-Janßen