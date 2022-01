Neustadt/Garbsen

Jodeldiplom, Frühstücksei und Lottogewinn – wer hat nicht die Bilder von Loriot und seiner Dauerpartnerin Evelyn Hamann vor Augen, wenn diese Stichworte fallen? Der große alte Herr des deutschen Humors verstand es, zu unterhalten. Darauf baut die VHS-Theatergruppe nun mit einem Loriot-Abend auf, mit dem sie am Sonnabend, 5. März, 20 Uhr, in der IGS Garbsen Premiere feiert.

Mordend hat die Truppe sich über vier Jahre durch die Lande geschlagen. Natürlich nur mit dem Bühnentod. Jetzt widmet sie sich mit den Sketchen von Loriot einem anderen Genre. Weil sie Lust darauf hat und auch, weil die Corona-Bedingungen es erforderlich machen: Weniger Schauspieler, die auf der Bühne agieren dürfen, erfordern andere Formate.

Jodeln wie bei Loriot: „Holleri du dödel di!“

So fühlt die Truppe sich bei Loriot großartig aufgehoben und freut sich auf ihr Publikum, das sie mit dem Talent des Humoristen und dessen unnachahmlichem Blick auf das Groteske im Alltag unterhalten will. Als kleine Kostprobe und zum Auffrischen der Erinnerung hier ein Auszug aus dem Jodeldiplom: „Holleri du dödel di, diri diri dudel dö!“ Ein echter Zungenbrecher, dem sich die Laiengruppe tapfer stellt.

Der Premiere in Garbsen am Sonnabend, 5. März, folgt am Sonnabend, 12. März, 20 Uhr, ein Abend in der Aula des Gymnasiums Neustadt. Die Bühne des Gymnasiums Burgwedel erklimmt das Ensemble am Sonnabend, 19. März, 20 Uhr, ins Stadttheater Wunstorf kommen sie am Sonnabend, 9. April, 20 Uhr, und am Sonntag, 10. April, 16 Uhr. Zum Ende der Saison ist ein Auftritt im Gemeindehaus Haste am Sonnabend, 23. April, 16 Uhr, geplant.

Eintrittskarten kosten 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Vorverkaufsstellen sind in Neustadt beim Theater- und Konzertkreis, Marktstraße 5, in Garbsen können Karten bei Wulfs Bücherbörse, in Großburgwedel in der Buchhandlung Böhnert, in Wunstorf in der Buchhandlung Weber erworben werden. In Haste wird es lediglich eine Abendkasse geben.

Von Beate Ney-Janßen