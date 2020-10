Neustadt

Spaß und Lehrreiches in den Herbstferien bietet die VHS Hannover Land mit zwei Kursen an. Teenager von zwölf bis 14 Jahren können in ihr Benehmen Schliff bringen, wenn sie einen Knigge-Kurs belegen. Ein Grusel-Menü dürfen Kinder von neun bis zwölf Jahren kochen.

Benimm-Basics von A wie „Anfassen“ bis zu Z wie „Zuhören“, den professionellen Auftritt in der Öffentlichkeit und die Frage, welches Glas zu welchem Gang benutzt werden darf, stehen im Mittelpunkt, wenn Teenager am Mittwoch, 21. Oktober, 10.30 bis 18.45 Uhr, im Weiterbildungszentrum Neustadt, Goethestraße 11, lernen, wie sie sich benehmen sollten. Die Teilnahme kostet 65,60 Euro.

Im Vorfeld von Halloween bietet der Kursus „Zombieaugen und Hexenfinger“ die Zubereitung eines Menüs, bei dem es weniger um das gute Benehmen als vielmehr um gruselige Ansichten geht. Die Zombie- und Hexen-Körperteile sollen gemeinsam gekocht, dekoriert und selbstverständlich auch verzehrt werden. Angemeldete Kinder treffen sich am Freitag, 23. Oktober, 16 bis 19 Uhr, ebenfalls im Weiterbildungszentrum. Die Teilnahme kostet 32 Euro.

Anmeldungen werden unter der Telefon (05032) 9819-80 oder per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de angenommen.

Von Beate Ney-Janßen