Mardorf

Trotz des überraschend warmen und trockenen Wetters haben Polizei und andere Ordnungskräfte am Donnerstag einen entspannten Himmelfahrtstag erlebt. Am Mardorfer Nordufer tauschte sich Polizei-Einsatzleiter Alexander Benne mit Jan Hartmann aus, der bei der Stadtverwaltung für öffentliche Sicherheit zuständig ist. „Keine besonderen Vorkommnisse“, meldeten beide. Die Corona-Regeln schreckten offenbar Väter und andere von den klassischen Gruppenausflügen ab, am Strand vergnügten sich vor allem Familien und Paare.

Mitarbeiter eines Security-Unternehmens bewachen den Uferweg am Mardorfer Badestrand. Quelle: Kathrin Götze

Mitarbeiter des Unternehmens Brother Security aus Hannover achteten am Uferweg darauf, dass die Radfahrer auf dem Strandabschnitt abstiegen wie vorgeschrieben. Dort kann es an Tagen mit viel Betrieb eng werden. Selbst auf der Wasserfläche des Steinhuder Meeres waren wenige Wassersportler unterwegs, der frische Wind der vergangenen Tage hat inzwischen nachgelassen. So konnten auch die Rettungskräfte von DRK und DLRG im Einsatz zumindest einen entspannten Tag an der Sonne genießen.

Von Kathrin Götze