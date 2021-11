Neustadt

Vegane Ernährung liegt im Trend. Neustadts Stadtjugendpflege bietet Jugendlichen nun einen Kochkurs zu dem Thema an. Jeweils dienstags von 16 bis 18 Uhr wird vom 30. November bis zum 21. Dezember im Jugendhaus am Großen Weg 3 vegan gekocht und verzehrt, was ohne Fleisch, Milch und Butter gebacken und gebrutzelt wurde. Für alle vier Kochstunden zahlen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 10 Euro. Anmeldungen sind telefonisch unter (05032) 84513 möglich. Das Angebot richtet sich an junge Leute, vorzugsweise zwischen 14 und 16 Jahren.

Umdenken am Herd und beim Einkauf

Das Umdenken beim veganen Kochen sei gar nicht schwer – so die Botschaft der Stadtjugendpflege. In dem Kurs lernen die Jugendlichen zum Beispiel, wie eine Quiche ohne Eier, ein Nudelsalat ohne Sahne oder Muffins, die erst durch Kokosmilch saftig werden, zubereitet werden. Wichtig ist: Wer sich vegan ernähren möchte, muss schon die Einkaufsgewohnheiten umstellen.

Von Beate Ney-Janßen