Neustadt

Sie wurden beäugt, belächelt oder sogar massiv sexistisch angegangen: Mit den Bundestagsfrauen der Bonner Republik von den Sechzigern bis in die Achtzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts beschäftigt sich der Film „Die Unbeugsamen“, den der Filmclub Leinepark gemeinsam mit dem regionalen Verband deutscher Unternehmerinnen in der Woche um den internationalen Frauentag gezeigt hat.

Feministische Außen- und Friedenspolitik

Bei einer Diskussion nach einer der Vorstellungen steuerten Neustädter Politikerinnen ihre Erfahrungen zum Thema bei. Die neue SPD-Bundestagsabgeordnete Rebecca Schamber berichtete, dass sie schon mit ihrer ersten Rede im Parlament teils heftige Reaktionen erntete. Schamber hatte ihre Vorstellungen einer „feministischen Außen- und Friedenspolitik“ erläutert.

„Ich habe das bewusst gesetzt, um auch Reaktionen zu bekommen“, sagte sie. Was dann allerdings von den AfD-Politikern an Zwischenrufen kam, habe sie doch unangenehm überrascht: „Das hört man in den Übertragungen nicht so, da waren verbale sexuelle Übergriffe dabei, die ich jetzt nicht wiedergeben kann“, sagte die Sozialdemokratin kopfschüttelnd.

Wie lässt sich Parität erreichen?

Was die Vertretung der Frauen in Bundes- und Landtag angeht, sei man leider noch längst nicht am Ziel, waren sich die Politikerinnen einig. Differenzen gab es zum Weg dorthin. „Wir müssen das mit den Männern zusammen machen“, sagte Martina Machulla, die gerade als CDU-Landtagskandidatin für den Wahlbezirk Linden-Limmer aufgestellt worden ist.

Ute Lamla, Regionsabgeordnete der Grünen, hingegen sprach sich für strenge Quotierungen aus: „In Frankreich gibt es Regeln, nach denen eine Rednerliste endet, wenn nicht mehr Männer und Frauen abwechselnd sprechen können“, sagte sie und lobte die eigene Partei für deren paritätische Aufstellung. Dem wollten die Gesprächspartnerinnen nicht folgen: Vorbehalte und Gedränge um Ämter gebe es auch in der Grünen-Spitze.

Neue Mitglieder in Rat und Ortsräten

Grünen-Ratsfrau Anja Sternbeck wies darauf hin, dass zumindest der Stadtverband eine ganze Reihe junger Frauen nach vorn geschickt habe – etliche haben es nun auch in den Rat geschafft und dort Posten übernommen. „Es macht Spaß, in einem solchen Team zu arbeiten, dafür kann ich nur werben“, sagte Sternbeck. In ihrem Ortsrat Mariensee sei die Stimmung gut, berichtet die Neustädter Grünen-Landtagskandidatin Sandra Häntsch-Marx. Zwar gehöre außer ihr nur noch eine weitere Frau dazu – doch die sieben Männer dort freuten sich offenbar darüber, auch andere Stimmen zu hören.