Neustadt

Nach einem Messerangriff auf einen 24-Jährigen in der Nacht auf Sonntag, befindet sich ein zunächst verdächtigter 22 Jahre alter Mann wieder auf freiem Fuß. Er war noch in der Nacht als dringend Tatverdächtiger in dem Mehrfamilienhaus festgenommen worden. Der Mann hatte zuvor die Polizei alarmiert, dass in einer Wohnung an der Wallstraße ein junger Mann durch ein Messer verletzt worden war. Tatsächlich trafen die Beamten daraufhin das Opfer schwer verletzt mit Wunden am Hals in der Wohnung an. Der Zustand des Mannes war nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Hannover am Montag stabil, aber weiterhin kritisch.

Die Staatsanwaltschaft Hannover entschied noch am Sonntag, den Verdächtigen freizulassen, da keine Haftgründe vorlägen. „Der Beschuldigte hatte nach bisheriger Erkenntnis selbst den Rettungseinsatz veranlasst und sich widerstandslos festnehmen lassen“, so Staatsanwältin Kathrin Söfker. Strafrechtlich betrachtet deute dies darauf hin, dass es sich möglicherweise eher um eine gefährliche Körperverletzung als versuchten Totschlag handele. Der junge Mann, der außerdem einen festen Wohnsitz vorweisen konnte, bliebe jedoch weiterhin tatverdächtig.

Anzeige

Über die weiteren Hintergründe der Tat gibt es noch keine Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers