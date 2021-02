Stöckendrebber

Eine Jahresversammlung kann zäh sein, das Warten auf das gemeinsame Essen danach lang. Doch in Corona-Zeiten sind Vereinstreffen in Gaststätten und Dorfgemeinschaftshäusern tabu. Deshalb hat der Verein Dorfgemeinschaftshaus Stöckendrebber jetzt ein innovatives Versammlungsformat ausprobiert. Die Sitzung mit den Formalien fand zunächst per Videokonferenz statt. Danach lieferten fleißige Helfer Schlachteplatten, Pizza und Wein bis an die Haustür der Vereinsmitglieder. „Ein voller Erfolg. Es waren fast doppelt so viele Teilnehmer wie in den Vorjahren dabei“, sagt der Vereinsvorsitzende Mario Nebel-Engehausen.

Inhaltlich zog Nebel-Engehausen eine erfolgreiche Bilanz. „Gerade bei dem Projekt rund um die alte Schule, die Erweiterung der Kita, kann man sehen, was mit Engagement und ehrenamtlicher Arbeit zu leisten ist“, sagt er. Nur rund vier Monate hat es gedauert, den Standort zu einem modernen Kindergarten mit 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätzen zu machen.

Siegrid Asche verabschiedet

Bei den anstehenden Wahlen bestätigten die Mitglieder Lisa Graw und Klaus Voigt als Vorstandsmitglieder. Die langjährige, stellvertretende Vorsitzende Siegrid Asche haben die Teilnehmer in Abwesenheit verabschiedet. Sie konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Versammlung teilnehmen. Nebel-Engehausen lobte ihr großes Engagement bei vielen Vereinstätigkeiten und darüber hinaus. Sie war unter anderem für die Vermietung und Unterhaltung der Gebäude verantwortlich, zudem jahrelange Schriftführerin des Vereins.

Feste Pläne und Projekte für die Zukunft gibt es aktuell nicht. „Wir können ja auch nur warten, wie sich die Lage rund um die Pandemie weiterentwickelt“, sagt Nebel-Engehausen. Man freue sich auf die nächsten möglichen Feste und über das Interesse junger Menschen am Verein. „Wir haben im vergangenen Jahr viele neue Mitglieder gewonnen“, sagt Nebel-Engehausen.

Mitmachen kann jeder, der Lust hat, sich in die Dorfgemeinschaft einzubringen, und das Dorfleben langfristig fördern und gestalten möchte. Ein Mitgliedsbeitrag wird nicht erhoben. Anmelden können sich Interessierte bei Diane Nebel-Engehausen unter Telefon (01 57) 77 59 22 93.

