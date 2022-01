Rodewald

Es brauchte eine heimliche Irrfahrt von Kater Leo, um ihm und seiner Schwester Lotte die Aussicht auf ein neues Zuhause zu bescheren. „Zufall, Schicksal oder Plan?“, fragt sich Birgit Schneider vom Verein Glückskatzen Rodewald, in deren Obhut Leo und Lotte sich momentan befinden.

Neugierde hat die beiden jungen Katzen schon immer in die Nachbarschaft getrieben, erzählt Schneider. In Nienhagen, wo sie ihr erstes Zuhause hatten und wo Schneider von ihnen erfuhr, als sie eine ihrer Katzen-Pflegestellen besuchte. Die Kätzchen ließen sich auch an jenem Tag dort sehen, um sich Streicheleinheiten und Leckereien abzuholen. „Als ich abfuhr, sah ich sie noch auf dem Hof spielen“, berichtet Schneider.

Lotte und Leo hoffen in Rodewald darauf, ein neues Zuhause zu finden. Quelle: privat

Kätzchen vor dem Sturz vom Dach bewahrt

Tags darauf klingelte das Vereinstelefon: Eine Rodewalderin hatte eine junge Katze ins Haus gelassen, die sie gerade noch vor einem Absturz vom Dach retten konnte. Wie sich herausstellte, war es Leo, der sich – so die Vermutung Schneiders – neugierig in ein Auto geschlichen haben musste. Auf eigenen kurzen Beinen hätte er die weite Strecke nicht bewältigen können, meint sie. So kam das Kätzchen zum Glückskatzen-Verein, der machte die Besitzerin ausfindig.

Die unglückliche Besitzerin, die ihren Leo bereits überall suchte, machte Schneider wieder froh. Zurück nach Nienhagen ging es für Leo dennoch nicht, denn die Katzenmutter suchte ohnehin ein neues Zuhause für die Geschwister. So trat auch Lotte den Weg von Nienhagen nach Rodewald an. Allerdings nicht still und heimlich, wie es Leo getan hatte, sondern höchst öffentlich.

Gerne möchte Schneider die beiden Katzen vermitteln, gerne gemeinsam in eine Familie. Wer sich vorstellen könnte, zwei neugierigen jungen Katzen ein Heim zu geben, kann sich mit dem Verein unter Telefon (0 15 25) 1 59 27 72 oder per E-Mail an post@glueckskatzen-rodewald.de in Verbindung setzen.

Von Beate Ney-Janßen