Neustadt

Weniger Einnahmen und Mitarbeiterinnen an der Belastungsgrenze: Die Corona-Pandemie macht auch den Beschäftigten beim Verein Herbst-Zeitlos zu schaffen. „Wir planen als soziale Einrichtung ohnehin schon knapp. Wegen der Corona-Pandemie haben wir zehn Prozent weniger Einnahmen“, sagt Janka Fleshman, Geschäftsführerin des Vereins.

Dieser bietet mit Ehrenamtlichen älteren, gehbehinderten oder pflegebedürftigen Menschen unterstützende Hilfe im Alltag an. Damit will der Verein Pflegepersonal entlasten und erreichen, dass die Kunden möglichst lange in ihrem Zuhause bleiben können. Aber auch in den Pflegeheimen in Wunstorf und Neustadt sind die Helfer tätig. Das ist allerdings seit Mitte März nur eingeschränkt möglich gewesen.

Lockdown-Hilfen nicht für Personal

Seine hauptamtlichen Mitarbeiter hat der Verein im Lockdown weiterhin bezahlt. „Ich habe Corona-Soforthilfe beantragt, aber das Geld wieder zurück gegeben. Als sozialer Dienstleister dürfen wir keine Personalkosten davon zahlen“, erläutert Fleshman. Kurzarbeit war auch kein Thema, weil weiterhin gearbeitet werden musste. „Es gab viele Gespräche und Anfragen zu bewältigen“, sagt Fleshman.

Janka Fleshman, Geschäftsführerin des Vereins Herbst-Zeitlos spricht mit der für Wunstorf zuständigen Koordinatorin Jutta Barthel. Quelle: Anke Lütjens

Auch die Abrechnungen mit den Kassen liefen weiter. Während die Kosten für Betreuung der ambulanten Kunden über die Pflegeversicherung abgerechnet werden, müssen Heimbewohner die Unterstützung durch Ehrenamtliche selbst zahlen. Die Helfer erhalten eine Aufwandsentschädigung von 10 Euro pro Stunde. Und von der Region Hannover gab es für Herbst-Zeitlos auch kein Geld. „Im Herbst habe ich einen Antrag auf Geld aus einem Topf für Vereine mit Liquiditätsproblemen gestellt, aber nichts bekommen. Da muss man schon völlig pleite sein“, sagt Fleshman.

Unsicherheit aller Beteiligten ist groß

Der Verein sei aber stabil aufgebaut. Es gab jedoch auch Abstriche: Statt Weihnachtsgeschenken gab es nur Karten. „Corona führt bei allen Beteiligten zu Unsicherheit. Die Kunden brauchen uns, sind aber auch ängstlich“, macht Fleshman deutlich. Gerade Alleinstehende trauten sich wegen Corona oft nicht mehr aus dem Haus. Das könne zu Vereinsamung führen. „Während andere Dienste ihre Arbeit eingestellt haben, haben wir weitergemacht. Wenn wir gebraucht werden, sind wir für die Kunden da“, so die Geschäftsführerin.

Die Ehrenamtlichen haben viele Gespräche mit den Kunden geführt und Aufklärung geleistet. Während die Koordinatoren, die Ehrenamtliche und Kunden zusammenbringen, von zu Hause aus arbeiten, sei bei den angestellten Mitarbeitern jetzt „die Luft raus“, sagt Fleshman. Sie müssen den Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung sowie Homeschooling hinbekommen. Auch die Kitas sind nur für die Notbetreuung geöffnet.

Verein hat auch Pläne

Der Verein steht nach Angaben der Geschäftsführerin trotz der Einbußen finanziell stabil da und hat auch Pläne. So wird gerade eine neue Kollegin eingearbeitet, die Ehrenamtliche in Neustadts Norden koordinieren soll, damit die bisher alleine für den Raum Neuststadt zuständige Katrin Robisch sich auf die Kernstadt konzentrieren kann. Die Koordinatoren bilden die Schnittstelle zwischen Kunden und Ehrenamtlichen. Der Verein ist zudem in das Wohnprojekt „Mandelsloh Jung und Alt (Maja)“ der Diakonischen Altenhilfe Leine-Mittelweser (DALM) involviert. Das verbindet Tagespflege und Seniorenwohnungen mit Service. Weiteres Ziel ist, die Fortbildungen für sozial Engagierte im Ehrenamt zu verstärken.

Von Anke Lütjens