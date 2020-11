Neustadt

Für die Schüler der Neustädter Michael-Ende-Schule ist der Schulweg ab sofort noch sicherer. Ab Dezember sichern Eltern, Großeltern und andere Hilfsbereite als Verkehrshelfer die Straßenüberquerung vor der Schule. Die Stadt erhofft sich davon Vorbildcharakter für andere Schulen.

15 Helfer hat Rainer Kurtz vom Fördervereinsvorstand der Michael-Ende-Schule auf seiner Liste, die im Wechsel vor Schulbeginn an zwei Stellen den Schülern den Weg frei halten. Er wünscht sich noch mehr Helfer. Sie können sich per E-Mail an verkehrshelfer-mes@web.de melden oder die Schule unter Telefon (0 50 32) 91 85 97 erreichen.

Anzeige

Was Kurtz ins Leben gerufen hat, begrüßt Benjamin Gleue aus der Stadtverwaltung ausdrücklich – und erhofft sich davon Vorbildcharakter für andere Schulen. In Mariensee, berichtet er, sei ein ähnliches Projekt im Entstehen. Weitere Initiativen, die aus den Schulen und der Elternschaft kommen, will er gerne unterstützen. Melden können sich Interessierte bei ihm unter Telefon (0 50 32) 8 41 60.

Von Beate Ney-Janßen und Florian Hake