Neustadt

Wer am Donnerstag in Neustadts Kernstadt und den umliegenden Stadtteilen Auto fährt, geht in eine große Verkehrsmessung ein. Für die Zählungen sind an vielen Straßen bereits Messgeräte installiert, von Videotechnik und Seitenradargeräten spricht der Fachdienst Tiefbau in dem Informationspapier für die Ratsmitglieder. An neun Standorten werden überdies auch die Kennzeichen der vorbeifahrenden Autos erfasst, um die Routen des Verkehrs durch die Innenstadt nachvollziehen zu können. „Die Kennzeichen werden bei der Datenaufnahme verschlüsselt, der Datenschutz ist gewährleistet“, heißt es.

Grundlage für künftige Planungen

Die neun Standorte befinden sich an den großen Zu- und Durchfahrtsstraße, Landwehr, Nienburger Straße, Leinstraße, Justus-von-Liebig-Straße, Mecklenhorster Straße, Im Sanders Hoope sowie an den beiden Zufahrten zur B 6 von der Mecklenhorster Straße aus. Zählstellen gibt es an vielen Punkten dazwischen. Auf diese Weise wollen die Planer verstehen, wann und wie viele Fahrer von außen in die Innenstadt kommen, und welche Ziele die Fahrer innerhalb der Innenstadt meist ansteuern – als Grundlage für künftige Planungen.

Von Kathrin Götze