Neustadt

Wäre in Neustadt irgendwann eine Straße oder ein Platz nach Wilhelm Sicius benannt worden, dann hätte es keinen Falschen getroffen. Der Mann aus dem Rheinland, der es in Neustadt zu einem prägenden Unternehmer brachte, starb im Januar 1925 mit gerade einmal 63 Jahren. Zu Jahresbeginn 1894 hatte Sicius in Neustadt die Leine-Zeitung übernommen, die seit 1949 zum Madsack-Verlag gehört, in dem auch die HAZ und die NP erscheinen. Sicius war 1894 allein verantwortlicher Redakteur, Verleger und Druckereibesitzer. Das dreimal wöchentlich erscheinende Blatt hatte es bereits seit 1881 gegeben – deutlich früher als hannoversche Zeitungen.

Sicius ist Redakteur, Verleger und Druckereibesitzer

Wilhelm Sicius starb im Januar 1925. Er wurde 63 Jahre alt. Quelle: Archiv

Der in Wunstorf lebende ehemalige HAZ-Redakteur Bernd Riedel hat die Geschichte von Zeitung und Druckerei im Jahr 2006 in einer viel beachteten Reihe niedergeschrieben: zum 125-jährigen Bestehen der Leine-Zeitung seinerzeit. Sicius übernahm den Betrieb 1894 – in einer Zeit, da sich die Zeitung erstmals mit Wettbewerbern messen musste. Überall entstanden neue Druckprodukte. Endlich gab es einen regelmäßigen Zugriff auf Nachrichten aus der Welt wie aus dem eigenen Städtchen – und zwar schneller und umfassender, als es bis dato vorstellbar gewesen war. Kaum war Sicius in Neustadt angetreten, investierte er in Gebäude und Technik an der Wunstorfer Straße, wo Redaktion, Druck und Vertrieb zusammengeführt worden waren.

Wunstorfer Straße: Auf dem Bild aus den Fünfzigerjahren ist am Ende des alten Postgebäudes (kenntlich am Adler) noch das Haus Nummer 6 zu sehen, wo die Leine-Zeitung von 1883 bis 1964 ihren Standort hatte. Quelle: Sammlung Horl (Archiv)

Der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens überdauerte das Leben von Wilhelm Sicius um mehrere Jahrzehnte. Denn er plante und arbeitete vielseitig. Schon Ende der der Neunzigerjahre des 19. Jahrhunderts suchte er nach weiteren Standbeinen für seine Druckerei und fand diese bei der Juristerei. Sicius entwarf, druckte und vertrieb diverse Formulare für Anwaltskanzleien. 1955 und 1956, lange nach seinem Tod, entstand neben dem Stammhaus mit der Produktionshalle ein neues Verkaufsgebäude an der Wunstorfer Straße. Der Name Buchhandlung Sicius hielt sich in Neustadt auch noch viele Jahre, nachdem sich die Geschäftszweige getrennt hatten. Familie Biermann betrieb das Geschäft bis Ende 2019. In Kürze soll es abgerissen werden, vorab wollen Künstler es noch einmal in Szene setzen.

Bis 1963 blieb die Wunstorfer Straße an zentraler Stelle auf Höhe des Bahnhofs Sitz des Unternehmens, dann baute der Verlag Sicius ein neues, damals hochmodernes Druckereigebäude an der Hans-Böckler-Straße – heute ist dort ein Zentrum für Fitness und Physiotherapie untergebracht. Zur späteren Blütezeit in den Sechziger- und Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts waren „beim Sicius“ bis zu 95 Menschen beschäftigt, das Betriebsklima galt als vorbildlich.

Ein Setzer in der Sicius-Druckerei. Quelle: privat

Bertha Sicius, die nach dem Tode ihres Mannes den Betrieb übernahm, gründete 1938 den Sicius-Verein als Unterstützungskasse für Mitarbeiter. Wer dem Betrieb mindestens zehn Jahre angehörte, bekam eine zusätzliche Rente. Die Mitarbeiter nannten sich „Sicianer“, trafen sich auch Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Betrieb und hielten zusammen.

Die Leine-Zeitung als eigenständige Tageszeitung gab es auch noch lange nach dem Tode von Wilhelm Sicius. Während der Nazi-Diktatur im Zweiten Weltkrieg wurde sie mit überregionalen Zeitungen zwangsfusioniert und gleichgeschaltet. Nach dem Krieg startete sie noch einmal kurz in eigener Verantwortung, ehe sie ab dem 19. November 1949 als Beilage der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung (HAZ) mit der „Kernkompetenz der lokalen Berichterstattung“ für den damaligen Landkreis Neustadt mit den Städten Neustadt, Wunstorf und Garbsen erschien.

Von Dirk von Werder