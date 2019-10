Scharrel

Haxen, Sauerkraut und zünftige Partymusik erwartet die Gäste des Oktoberfests im Scharreler Bauerngarten. Das von Müller´s Eck organisierte Event steigt am Freitag, 18. Oktober. Rund 200 Besucher lockte die Veranstaltung in den Vorjahren an. „Im Scharreler Bauerngarten ist es allerdings eine Premiere“, sagt Thomas Müller. Er hat den Saal zum Jahresbeginn übernommen. „Es wird toll geschmückt, gibt bayrisches Bier und eine Top-Band“, sagt er. Für die Musik zuständig ist die Gruppe Almrausch – eine Institution unter den Partybands und Stammmusiker auf dem Hannoverschen Schützenfest.

Neben der geschmückten Halle erwartet die Besucher ein deftiges Büfett. Auf der Karte stehen unter anderem Haxenfleisch, Fleischpflanzerl, Leberkäse, Weißwurst, Kartoffel-Selerie-Stampf, Obatzda und Butterknödel. Das Oktoberfest im Bauerngarten, Scharreler Straße 15, beginnt um 18.30 Uhr (Party 20 Uhr). Der Eintritt kostet 10 Euro, das Büfett 14 Euro.

Wir verlosen sechs Eintrittskarten an unsere Leser. Es gewinnt, wer bis Dienstag, 15. Oktober, folgende Frage beantwortet: Welches Festzelt auf dem Münchener Oktoberfest ist bekannt für seine hohe Promi-Dichte? Antworten per E-Mail an neustadt@haz.de.

