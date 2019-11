Eilvese

Unbekannte Anrufer haben am Freitagmorgen offenbar mehrere Senioren in Eilvese angerufen mit dem betrügerischen Ziel, an Geld zu kommen. Die Polizei mahnt wiederholt zur Vorsicht bei verdächtigen Anrufen. Konkrete Schadensmeldungen liegen derzeit allerdings nicht vor.

Angerufen wurde auch eine ältere Verwandte von Matthias M. „Eine junge Frau stellte sich als Susanne vor und gab an, eine größere Anschaffung getätigt zu haben. Dafür benötige sie nun etwa 1000 bis 2000 Euro“, berichtet der Eilveser. Seine 81-jährige Verwandte witterte einen Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Bei einer Nachbarin habe sich eine junge Frau mit dem Namen Julia gemeldet, berichtet M. weiter. Der Fall wurde der Polizei gemeldet.

Lesen Sie auch

Von Mario Moers