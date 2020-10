Neustadt

Bei der ersten Begegnung von Mika und der Medizinerin Irma Harmening spielte der Zufall Regie. Mika, der seinen Nachnamen nicht veröffentliche möchte, war mit seinem Motorrad am 23. Juli unverschuldet schwer verunglückt. Harmening kam zufällig an der Unfallstelle zwischen Poggenhagen und Großenheidorn vorbei. Sie übernahm die Erstversorgung des 17-jährigen.

Verunglückter Fahrer will sich bedanken

Der hatte wenige Tage nach dem einschneidenden Erlebnis das große Bedürfnis, sich persönlich für die Betreuung während seiner Notlage zu bedanken, wusste aber weder Namen noch Telefonnummer seiner Retterin. Mit Hilfe unserer Zeitung war die Suche erfolgreich. Am Sonnabend trafen beide wieder zusammen, dieses Mal geplant.

Anzeige

Die Situation war zwar ungewohnt, doch schnell ergab sich ein ehrliches Gespräch im Cafe am KRH Klinikum Neustadt: „Hast du auch den Eindruck gehabt, dass es unglaublich lange dauerte, bis der Rettungswagen kam?“, fragte Harmening. Mika konnte nicht sagen, wie lange er auf der Straße lag, nach wie vielen Minuten erst Harmening und später seine Mutter hinzukamen. Für ihn habe die Zeitspanne ewig gedauert, zumal er heftige Schmerzen verspürte, bestätigt er.

Ärztin ist früher selbst Motorrad gefahren

Umso größer war der Trost, den ihm die Ersthelferin durch ihren besonnenen Beistand vermitteln konnte. „Ich bin keine Notfallmedizinerin“, erklärte Harmening, die über zwei Jahrzehnte als Oberärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Klinikum Neustadt tätig war und verriet: „Während meiner Studienzeit bin ich selbst Motorrad gefahren.“

Auch Mika steigt inzwischen wieder in den Motorradsattel. Außerdem konnte er im Oktober mit seiner Tischlerlehre beginnen. In seinem Freundeskreis zeigt sein Unfall Folgen: „Die fahren jetzt alle noch ein bisschen vorsichtiger“, berichtet Mika. In seiner Neustädter Fahrschule würde außerdem das Verhalten bei einer drohenden Unfallsituation bewusst und ausführlich durchgesprochen.

„Es war mir ein tiefes Bedürfnis“

„Ich wünsche Dir alles Gute“, verabschiedete sich Harmening, die aber noch eine letzte Frage hatte. „Wolltest du selber Danke sagen oder haben dir deine Eltern dazu geraten?“, fragte sie. „Es war mir ein tiefes Bedürfnis, Ihnen persönlich zu danken“, erwiderte Mika. Seine Eltern würden ihn aber sehr unterstützen. Ob er jetzt Angst beim Motorrad fahren verspüre? „Eigentlich nicht“, sagt Mika und überreicht Harmening einen farbenfrohen Blumenstrauß samt Schokolade. Dann trennen sich die Wege von Gerettetem und Retterin. Harmening geht zu Fuß nach Hause, Mika wird von seiner Mutter gefahren – denn den Autoführerschein gibt es, bei aller Erfahrung, erst mit 18 Jahren.

Von Patricia Chadde