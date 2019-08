Auch die stark reduzierten Kosten eines geförderten Straßenausbaus sind manchem Anlieger zu viel. Das machte eine Reihe Anlieger der Hagener Straße Am Anger deutlich, die am Montag im Umwelt- und Stadtplanungsausschuss ( USA) vorsprachen. Ihre Straße soll erneuert, gepflastert und mit einem Fuß- und Radweg versehen werden, der zum Teil durch die Aue des Hagener Bachs nebenan verläuft und Anschluss an eine Brücke Richtung Grundschule bietet. Das Projekt ist längst geplant und für die Förderung angemeldet. Doch vor Kurzem fiel auf, dass eine Reihe Bäume, die für den neuen Weg gefällt werden sollten, als Kompensationsvorhaben für ein früheres Bauprojekt im Dorf gepflanzt worden sind. Sie sollen nun nicht angetastet werden, die Straße an der Einmündung zu Am Gänseberg dann auf den ersten Metern auch nur asphaltiert. Gepflastert wird sie dann erst ab der Einmündung des Pflasterwegs.

Diese Lösung sei ein Kompromiss, der detailliert mit dem Amt für regionale Landentwicklung (ArL) abgesprochen sei, sagte Verkehrsplaner Sebastian Fleischer. Das Amt ist zuständig für die Dorferneuerung. Die Kosten, bisher mit 485.000 Euro angesetzt, würden damit um etwa 30.000 Euro sinken. Weil rund 300.000 Euro Fördergeld aus der Dorferneuerung zu erwarten sind, bleiben statt der erwarteten 120.000 Euro Anliegerbeiträge nur noch 90.000 übrig. Dennoch: Die Anwohner dringen auf eine kleinere Lösung. Die Politiker gaben der Verwaltung auf, eine Möglichkeit aufzuzeigen, die nicht zum Verlust des Fördergelds führt.