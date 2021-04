Schneeren

Im Mittelalter war es weit verbreitet, dass Dorfbewohner einen gemeinschaftliches Stück Land bestellten, die Allmende. Im Neustädter Land erlebt diese Kultur des kooperativen Gartenbaus gerade ein kleines Revival. Im Frühjahr 2020 haben die Feld Freunde Eilvese begonnen, einen Viertel Hektar Boden im Dorf zu bewirtschaften. Solidarische Landwirtschaft nennt sich das Prinzip, nach dem nun auch ein Verein in Schneeren einen halben Hektar Land bestellt. Verwurzelt in Schneeren nennt sich die Gruppe, in der alt-eingesessene und Zugezogene generationsübergreifend gärtnern. Die Mitglieder haben eine Liste mit 26 Sorten erstellt, die sie biologisch anbauen möchte, nach und nach. Die Frühkartoffeln machen den Anfang. Auch ein Experimentierbeet und eins für Kinder will man anlegen. Die Mitglieder haben keine einzelnen Parzellen, sondern bestellen den gesamten Acker zusammen.

Auch der Ortsrat ist dabei

Verwurzelt in Schneeren nennt sich der in Gründung befindliche Verein, der künftig auf einem halben Hektar Ackerland solidarische Landwirtschaft betreibt. Quelle: Mario Moers

„Im Februar haben wir den ersten Aufruf in der Facebook-Gruppe des Orts gemacht, und kurz darauf haben wir schon losgelegt“, berichtet der Landwirt Stephan Ruhnow-Thieße vor dem Stück Land, das er künftig an den in der Gründung befindlichen Verein verpachtet. Er selbst ist auch dabei. Auch Ortsbürgermeister Stefan Porscha ist im Boot und der Ortsrat hatte dem Projekt seine Unterstützung angeboten.

Neue Mitglieder erst zum nächsten Ackerjahr

„Aktuell sind wir 25 Parteien, neue Mitglieder können wir leider erst wieder im nächsten Ackerjahr aufnehmen“, sagt Nette Heinrich. Wie kommt es, dass ausgerechnet auf dem Land, wo viele Leute doch einen eigenen Garten besitzen, der Dorfacker zum Trend wird?

Bauer Rhunow-Thieße hatte von dem Projekt in Eilvese gehört, die Idee fand er gut. Zu einer ersten Videokonferenz lud er auch Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker, die stellvertretende Vorsitzende der Feld Freunde Eilvese, ein. Dort wurde bereits die erste Ernte eingefahren, der Probelauf war ein Erfolg. „Den heimischen Garten schmücken die Leute heute eher mit Zierpflanzen, da bietet sich das gemeinschaftliche Feld an, um nachhaltig Gemüse anzubauen“, erzählt Schlicker. Als erfahrene Lokalpolitikerin weiß sie, dass solche Projekte gute Chancen auf öffentliche Förderung haben. Keine schlechten Voraussetzungen, schließlich müssen auch Werkzeuge, Saatgut und andere Dinge angeschafft werden. Mitglieder bezahlen künftig 25 Euro im Monat und eine einmalige Aufnahmegebühr (100 Euro).

Neue Leute kennenlernen

Der 29-jährige Tischler Florian Sachse hofft, durch die Arbeit auf dem Dorfacker auch seine Mitbewohner im Ort besser kennenzulernen. Er baut gerade mit seiner Freundin eine alte Scheune aus und will aus Hannover zurückziehen in sein Heimatdorf. „Es ist eine gute Gelegenheit in das Dorf zurückzufinden. Meine Eltern sind auch dabei“, erzählt er. Selbst über ein Erntefest haben die Mitglieder bereits gesprochen. Gut möglich also, dass der Dorfacker schon bald, wie das Dorfgemeinschaftshaus, zu einem wichtigen Bestandteil der neuen, selbstverwalteten Dorfkultur wird.

Von Mario Moers