Brase / Lutter / Vesbeck

Auf dem Acker von Jens Lüers ragt das Möhrenlaub steil und buschig in die Höhe. Auf rund 40 Hektar Fläche baut der Vesbecker Landwirt Karotten an, die nach der Ernte in Rinteln zu Saft verarbeitet werden sollen. „Die Möhre mag es es eher kühl und feucht“, so Lüers. Der Beginn des Sommers lief ganz ordentlich für die Feldfrucht. Doch aktuell ist es sehr heiß und in Vesbeck auch deutlich zu trocken.

„Seit dem vergangenen Sonntag habe ich nur einen Milliliter Regen gemessen“, so der Landwirt. Das bedeutet in sieben Tagen nur einen Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Im angrenzenden Nachbarort Duden-Rodenbostel freute sich sein Berufskollege dagegen über insgesamt 40 Milliliter Niederschlag, also 40 Liter Regen pro Quadratmeter. Es waren mehrere Schauer an unterschiedlichen Tagen.

Lüers muss den Niederschlag dagegen künstlich erzeugen, indem er Grundwasser mit einem Dieselaggregat auf seine trockenen Flächen pumpt. Würde er nicht intervenieren, drohte ein massiver Ernteausfall. „Bei Dürre sinkt das normalerweise aufrecht stehende Laub der Karotte auf die Erde. Zwischen sengender Sonne und aufgeheiztem Boden verbrennt das Laub dann irreparabel und damit endet auch die Entwicklung der Möhre. Die Folge wäre eine Missernte“, erklärt der Landwirt die weitreichenden Konsequenzen.

Beregnung erhält die Zuversicht

„Wir haben einen hohen Arbeitsaufwand und hohe Treibstoffkosten durch den Einsatz der Beregnung“, sagt der 42-Jährige. „Aber das ist mir lieber als nach so viel Arbeit kurz vor der Ernte hilflos zuzusehen, wie das Möhrenlaub vertrocknet. Das würde mich psychisch wirklich mitnehmen. So kann ich etwas gegen die drohende Austrocknung unternehmen“, sagt Lüers und nimmt Zeitaufwand und Treibstoffkosten in Kauf. Denn im Gegensatz zur schlanken, etwa 80 Gramm schweren Speisemöhre, die der Endverbraucher üblicherweise kauft und verarbeitet, werden die zukünftigen Saftmöhren von Lüers rund 200 Gramm schwer, was im Ergebnis 100 Tonnen Ertrag pro Hektar bedeutet.

Solange das Möhrenlaub intakt ist, kann sich die Wurzel weiter entwickeln. Erst die totale Vegetationsruhe im November stoppt die Entwicklung. Quelle: Chadde

Möhren können, ähnlich wie Zuckerrüben, bei ausreichende feuchtem Boden noch im September und Oktober attraktive Zuwächse erzielen. Ihre Entwicklung endet erst mit Eintritt der totalen Vegetationsruhe, was etwa Mitte November der Fall sein wird. Ein weiterer Vorteil: die Möhren müssen nicht zum gleichen Zeitpunkt aus dem Boden geholt werden, sondern man kann nach und nach roden. „Unsere letzte Möhrenernte ging noch bis in den März hinein“, erinnert sich Lüers. Und wenn er sich etwas wünschen dürfte, dann wäre es Regen, der bis zum 20. September regelmäßig über seinen Möhrenfeldern niederginge. Ab diesem Datum plant Lüers die Ernte seiner durstigen Feldfrüchte.

Von Patricia Chadde