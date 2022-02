Vesbeck

Die weiblichen Schafe sollten eigentlich gar nicht gedeckt werden. Aber im zurückliegenden Jahr war ein Vesbecker Schafbock offenkundig flinker in Sachen Vermehrung, als seine Halterin ahnte. Bevor das knapp einjährige männliche Tier zum Schlachter musste, deckte der junge Bock eine Zibbe der kleinen Vesbecker Herde. Das Ergebnis kam im Februar auf die Welt – im Doppelpack. Gleich zwei Lämmchen stöbern seit Monatsanfang durch den Schafstall von Lydia Fischer.

„Wenn man den Schafnachwuchs plant, erwartet man die nächste Generation bevorzugt im März“, berichtet die Tierärztin. Ihr war die Gewichtszunahme des angehenden Mutterschafes natürlich aufgefallen, sie hatte den Bock aber nicht als so vermehrungswillig eingeschätzt.

Mutterschaf säugt nur eines der Lämmer

„Das Mutterschaf hat nur ein Lamm angenommen“, berichtet Fischer. Biologisch wäre es möglich, dass beide Lämmchen gesäugt werden, denn Schafe haben zwei Euterhälften mit jeweils einer Zitze. Zum Glück hatte die Tiermedizinerin vorgesorgt und sogenannte Biestmilch eingefroren. Diese Erstmilch des Säugetiers hat eine spezielle Zusammensetzung, die für eine optimale Ernährung in den ersten Lebenstagen wichtig ist.

Inzwischen bekommt das Flaschenlamm ein Gemisch, das aus speziellem Milchpulver angerührt wird. „Bis zu 60-mal gehen Lämmer an die Zitze des Muttertiers“, berichtet Fischer. So viel Aufwand treibt die Halterin nicht, aber vier Mal täglich bekommt auch ihr „Flaschenkind“ seine 300 Milliliter Milchzubereitung.

Links wartet das Lamm, das vom Muttertier gesäugt wird, auf Nahrung. Rechts läuft das Lamm, das mit der Flasche aufgezogen wird, durchs Stroh. Quelle: Patricia Chadde

Ebenso wie es das weibliche Muttertier macht, stupst Fischer das Lamm bei der Flaschenfütterung am Hinterteil etwas an. „Danach ist der Kleine erst mal erschöpft. So eine Nahrungsmenge muss ja verdaut werden“, erklärt sie. Sie freut sich über den tierischen Frühlingsboten mit der feinen Wolle und verrät, dass es hinter seinen Ohren wundervoll duftet. Von dem strengen Geruch der ausgewachsenen Böcke sei der Schafnachwuchs noch weit entfernt, er rieche ganz zart nach frisch gemähter Wiese.

Wolliger Frühlingsbote mit zartem Duft

Auch wenn die Flaschenaufzucht des Lamms mehr Arbeit mit sich bringt, als sie für den Februar eingeplant hatte, ist die Tierärztin bester Stimmung. „Kommen Lämmchen, ist der Frühling nicht weit“, freut sich die Vesbeckerin auf mehr Sonnenschein und eine wärmere Witterung.

Von Patricia Chadde