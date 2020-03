Neustadt

Die erste Frühlingssonne verlockt zur Gartenarbeit. In diesem Jahr weitaus mehr als sonst. Eine Alternative zum erzwungenen Nichtstun ist es für viele und auch eine willkommene Ablenkung vom allgegenwärtigen Thema Coronavirus. Entsprechend groß ist am Mittwoch der Andrang an den Grüngut-Annahmestellen gewesen. Vorerst ist es die letzte Gelegenheit im Neustädter Land gewesen, seine Gartenabfälle dorthin zu bringen.

Maren Detmering-Hemme sitzt etwas abseits und staunt. Nur wenige Minuten bleiben noch bis zum Ende der festgesetzten Mittwochs-Zeit für die Grüngut-Annahme auf ihrem Hof in Metel, und immer noch fahren Autos vor. „Viele von denen habe ich hier noch nie gesehen“, sagt sie. Dabei kennt sie eigentlich diejenigen, die ihr Grüngut zu dieser Annahmestelle bringen. Sie ist schließlich die Platzwartin, mehr als 20 Jahre lang ist der Hof ihrer Familie schon Anlaufstelle für die Menschen aus Metel und die nahe liegenden Ortschaften.

Mehr Grüngut durch fehlende Osterfeuer

Einige Gründe führt Detmering-Hemme an für diesen Großkampftag in Sachen Grüngut. Selbstverständlich das milde Frühlingswetter. Und die Zeit, die viele plötzlich haben, weil sie nicht arbeiten gehen können. Die Osterfeuer, die abgesagt wurden, sind der nächste Grund. Wohin mit allen Zweigen und Ästen, die sonst im Feuer landen konnten? Außerdem kommt noch hinzu, dass der Wertstoffhof in Neustadt seit Wochenbeginn geschlossen ist.

So viele Menschen, die Grüngut zu ihrer Annahmestelle in Metel bringen wollen, hat Maren Detmering-Hemme an einem Mittwoch sonst noch nie gesehen. Quelle: Beate Ney-Janßen

An der Annahmestelle in Amedorf geht es ähnlich zu. Auf dem langen schmalen Wirtschaftsweg, der zu der Kippe führt, weichen Pkw sich geduldig gegenseitig aus. Wird es auf dem Weg zwar etwas eng, so ist es an der Annahmestelle nicht schwer, Abstand zueinander zu halten. Das Grundstück ist groß genug.

Julia Keaton ist eine derjenigen, die dort stehen und den Wagen von Gestrüpp befreien. Für sie ist es eher ungewöhnlich, dass sie an einem Mittwoch ihre Kinder auf dem Rücksitz hat und die Grüngut-Annahme ansteuert. Eigentlich würde sie jetzt mit Gesangsschülern üben, in der privaten Schule, die sie gemeinsam mit ihrem Mann in Hannover betreibt. Dort haben sie schnell das Konzept verändert. Von den rund 230 Schülern würden nahezu alle weiterhin unterrichtet, erzählt die Helstorferin. Die Erleichterung darüber ist ihr anzumerken.

Kinder beschäftigen sich im Garten

Keaton selbst hat sich eine kleine Auszeit gegönnt und ist in den Garten gegangen – auch, um die sechsjährige Leona und den 19 Monate alten Myles zu beschäftigen. Schule und Krippe haben geschlossen. Der nächste Schritt war dann der zur Grüngut-Kippe. Kurz erzählt sie dort von Schwierigkeiten und Chancen, dann schaut sie auf die Uhr. Zweimal will sie den Wagen noch mit Zweigen vollladen. Jetzt muss sie sich sputen, um das noch vor dem Schließen der Kippe zu schaffen.

Ganz entspannt fährt Horst Heierhorst in Amedorf vor. Stacheliges von seinen Rosenbüschen ist in seinen Behältern im Kofferraum. Das hat er schnell ausgekippt. Er komme regelmäßig zu der Annahmestelle in Amedorf, erzählt der 77-jährige Mandelsloher. Nervös angesichts des Virus ist er nicht. Wird schon nicht so schlimm werden, meint er. Und fährt zurück, um noch ein wenig im Garten zu arbeiten. So, wie er es oft und gerne tut.

Annahmestellen seit Donnerstag geschlossen

Tags darauf gibt der Zweckverband Abfallwirtschaft Aha bekannt, dass die Annahmestellen ab sofort und bis auf Weiteres geschlossen sind. Um Verständnis würden sie in dieser schwierigen Zeit bitten, heißt es aus der Pressestelle. Die Schließungen seien aber notwendig, um die vielen Kontakte zu unterbinden, zu denen es dort komme. Nun muss Grüngut zunächst im eigenen Garten zwischengelagert werden.

