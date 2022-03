Wulfelade

Etwa 50 Dorfbewohnerinnen und -bewohner beteiligten sich am Sonnabend an der Müllsammelaktion zum Umwelttag. „Das ist mehr als jeder zehnte Einwohner“, betont Ortsvertrauensmann Friedhelm Klingemann. Mit dabei waren die Jugendlichen der örtlichen Feuerwehr und viele Kinder. Die Ausbeute war trotz der vielen Sammler und Sammlerinnen nicht so groß wie in früheren Jahren. „Vielleicht ein Zeichen dafür, dass nicht mehr ganz so viel Müll achtlos in der Landschaft entsorgt wird, wie in der Vergangenheit“, sagt Klingemann. Im Anschluss an die Sammelaktion trafen sich die Helferinnen und Helfer erstmals im neuen Dorfgemeinschaftshaus, wo sie mit Bratwürsten und Getränken belohnt wurden.

Von Susann Brosch