Viermal innerhalb von einer Woche waren Einbrecher in Bordenau erfolgreich. Am Mittwoch sind unbekannte Täter an der Oderstraße und der Masurenstraße in Häuser eingestiegen. Laut Polizei drangen die Einbrecher zwischen 20.45 und 21.20 Uhr durch ein Fenster in das Wohnhaus an der Oderstraße ein – das Fenster war lediglich mit einem Fliegengitter gesichert. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt zu Hause, bemerkten die Eindringlinge aber nicht. In einer Kommode wurden die Täter fündig und nahmen eine kleinere Menge Bargeld mit.

Der Einbruch an der Masurenstraße ereignete sich laut Polizei zwischen 5 Uhr morgens und 20.20 Uhr. Die Täter brachen ein Fenster des Einfamilienhauses auf, durchsuchten alle Räume und nahmen eine kleine Menge Bargeld mit.

Gibt es einen Zusammenhang?

Bereits zwischen Freitag, 24. Januar, und Montag, 27. Januar, waren Einbrecher in Bordenau unterwegs. Im Vereinsheim des TSV und in einer Zahnarztpraxis wurden unter anderem Kassen sowie Laptops gestohlen. Außerdem hinterließen die Täter Sachschäden.

Die Polizei Neustadt überprüft derzeit, ob die vier Einbrüche zusammenhängen. „Wir haben Spuren gesichert und werten diese aus“, sagt ein Sprecher. Hinweise auf die Taten seien noch nicht eingegangen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 50 32) 9 55 91 15 zu melden.

