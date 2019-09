Neustadt

Die Stadtbibliothek kann auch in der dritten Woche nach der Virenattacke auf das Computersystem der Stadtverwaltung nicht arbeiten. Aufgrund des Trojanerbefalls sind weiterhin keine EDV-basierten Arbeiten in der Bibliothek möglich. Davon sind auch neun der zehn Stadtteilbüchereien in den Grundschulen betroffen. In den Büchereien von Eilvese, Hagen, Helstorf, Mandelsloh, Mardorf, Mariensee, Otternhagen, Poggenhagen und Schneeren sind keine oder nur eingeschränkte Dienste möglich.

Einzig die Stadtteilbücherei Bordenau ist noch nicht vernetzt

Lediglich die Stadtteilbücherei in Bordenau arbeitet noch analog mit Buchkarten für die Ausleihe, wie Stadtsprecherin Carmen Rigbers mitteilt. Und in der virtuellen Bibliothek, der so genannten Onleihe, Nbib24.de, können E-Books und andere E-Medien mit einer gültigen Lesekarte der Stadtbibliothek ausgeliehen werden.

Die Stadt arbeite unterdessen weiterhin mit Hochdruck daran, ihr EDV-System in allen Fachdiensten wieder stabil einsatzfähig zu machen, so Rigbers.

Von Kathrin Götze