Neustadt

Zu einer musikalischen Einstimmung aufs Weihnachtsfest lädt Neustadts Theater- und Konzertkreis für Sonntag, 5. Dezember, 17 Uhr, ins Schloss Landestrost ein. Die fünf Männer des A-cappella-Ensembles Vocaldente lassen ihre Stimmen auf einer musikalischen Reise rund um den Globus erklingen.

Merry Christmas, Joyeux Noel, Feliz Navidad – Weihnachtsgrüße in vielen Sprachen hat das Quintett ausgewählt und daraus sein Programm zur Adventszeit zusammengestellt. Das wird entsprechend mehr sein als nur „Stille Nacht“.

Von Chorälen bis zum Yankee-Doodle wird es weihnachtlich

Französische Choräle stimmen sie an, haben das norwegische Lied vom Elfenweihnachtsbrei einstudiert und unterhalten auch schwungvoll mit einem Country-Yankee-Christmas-Doodle. Der Rest soll Überraschung sein, von der nur so viel verraten wird: Die Sänger – zwei Tenöre, Countertenor, Bariton und Bass – machen vor keiner Sprach- oder Stimmbarriere halt, wenn es um schillernde Weihnachtslieder geht.

Lesen Sie auch Neustadt: GfW plant Weihnachtsmarkt in der Innenstadt

Tickets für das Konzert gibt es in der TKK-Vorverkaufsstelle in der Neustädter Tourist-Info, Marktstraße 5, jeweils dienstags und donnerstags, 15 bis 18 Uhr, sowie freitags, 9 bis 11 Uhr. Sie können außerdem über die Homepage www.tkk-neustadt.de, per E-Mail unter buero@tkk-neustadt.de oder telefonisch unter (05032) 61799 geordert werden.

Von Beate Ney-Janßen