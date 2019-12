Neustadt

Der CDU-Stadtverband Neustadt hat bei der Verleihung seines Bürger- und Jugendpreises nach 26 Jahren eine neue Kategorie ausgelobt. „Wir möchten nicht nur zwei Preisträger ehren, sondern auch eine Gruppe, die sich in der Vergangenheit um das Gemeinwohl verdient gemacht hat“, sagte Vorsitzende Silvia Luft bei der Verleihung.

Für die Mitglieder der Bürgerinitiative Freie Fahrt B 6 haben daher Hartmut Stöpper, Brigitte Trautmann und Iris Kahle die Ehrung entgegengenommen. Dem Einsatz dieser Gruppe sei es zu verdanken, dass Politik und Behörden immer schnell hätten reagieren müssten, wenn es darum ginge, die Umstände während der Instandsetzung der B6-Leinebrücke zu verbessern, sagte Luft.

Volker Hahn bekommt den Bürgerpreis

Die große Wandtafel mit Teller und gravierten Namensschildern ging dieses Jahr nach Hagen: Landwirt Volker Hahn ist Preisträger und hat mit dieser Ehrung seine Anerkennung für das Engagement in mehreren Ehrenämtern bekommen. Er ist seit seiner Jugend als Organist tätig, leitet den Posaunenchor Hagen-Eilvese, ist Posaunen-Obmann, war im Kirchenvorstand und ist seit 2015 Vorsitzender des hannoverschen Landvolkes. „ Volker Hahn vereint mit seinen Ehrenämtern Profession und private Leidenschaft. Er ist Landwirt mit Leib und Seele und findet in der Musik Ruhe und Besinnung“, sagte Pastor Dirk Heuer, während seiner Laudatio.

Bescheidene Wort vom Preisträger

Der Preisträger gab sich bescheiden: Er hätte erst darüber nachdenken müssen, ob er diese öffentliche Ehrung tatsächlich annehmen soll, sagte Hahn in einer kurzen Dank-Rede. Sichtlich bewegt und immer wieder kurz innehaltend dankte er sich vor allem seiner Familie. Ohne die sei vieles gar nicht möglich. „Ich habe zeitlebens Unterstützung erhalten. So bin ich geworden, was ich bin“, sagte Hahn. Sein Vater habe ihm Musik bereits in jungen Jahren nahe gelegt – und gerade das Orgelspielen, habe ihm Zuhören gelehrt. Etwas das ihm beruflich und im Ehrenamt geholfen habe. „Man muss Toleranz üben, und sich in sein gegenüber hineinversetzen, um besser zu verstehen“, sagt der Landvolk-Chef. Gerade in der heutigen Zeit, in der sein Berufsstand viel Kritik erfährt sei die Kommunikation und eine gemeinsame Zukunftsplanung wichtiger den je“, sagt er weiter.

Der Jugendpreis geht nach Otternhagen

Auch der Jugendpreisträger engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich: Jannis Ruhnke ist bereits seit seinem zwölften Lebensjahr Mitglied der Waldbühne in Otternhagen. Seit 2014 ist er Jugendwart und leitet seit zwei Jahren die Technik und den Bühnenbau des Theaters. Er führt Regie und „hat wohl schon alles mal gemacht, was es bei der Waldbühne zu tun gibt“, sagt Merle Struckmann, Vorsitzende der Jungen Union. Die ehrenamtliche Arbeit mit Kindern sei eine gute Vorbereitung auf seinen Beruf: Ruhnke will Lehrer werden, sagt Struckmann. Der Preisträger lobt die Kontakte und Freundschaften, die er erworben habe. „Allein dafür lohnt sich ein Ehrenamt“, sagt Ruhnke.

Landwirtschaftsministerin begleitet die Übergabe

Begleitet hat die Preisübergabe Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast ( CDU). Sie lobte das ehrenamtliche Engagement der Preisträger ebenso wie den Preis selbst: „Ich halte das Ehrenamt für etwas sehr wichtiges und möchte und will mir eine Gesellschaft ohne diesen Einsatz nicht vorstellen“, sagte Otte-Kinast. „Menschen im Ehrenamt sind der Kitt unserer Gesellschaft.“ 48 Prozent aller Niedersachsen seien in Ehrenämtern, viele auch gleich in mehreren. Je nach Amt sei es für die Menschen eine Möglichkeit, die Gesellschaft im Kleinen zu gestalten.

Von Mirko Bartels