Neustadt

Fünf Kleidungsstücke kann jeder mitbringen, wenn die Volkshochschule ( VHS) Hannover Land am Sonnabend, 21. März, ihre erste große Kleidertauschbörse im Veranstaltungszentrum Leinepark, Suttorfer Straße 8, in Neustadt startet. Was nicht mehr passt oder gefällt, was wenig getragen wurde, kann unter den Arm geklemmt und mit etwas Glück gegen neue Lieblingsstücke getauscht werden. Während der Veranstaltung von 14 bis 16 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Umweltschutz ist ein Aspekt, den die VHS für die Aktion anführt. Wenn die Leute tauschten, müssten schließlich weniger neue Kleidungsstücke produziert werden. Allzu oft werde Kleidung günstig eingekauft. Was nicht viel kostet, muss nicht so sehr wertgeschätzt werden, ist ein Motto, dem die Einrichtung entgegenwirken will. Es werde oft nicht bedacht, dass die Produktion große Mengen Wasser benötigt und neben den neuen Materialien auch viele Chemikalien einsetzt.

Jedes fünfte Kleidungsstück wird nicht getragen

Umfragen zufolge werde jedes fünfte Kleidungsstück nicht mehr getragen, sagt VHS-Sprecherin Lisa Mohme. Wer seinen eigenen Schrank durchforstet, werde diese Umfrage mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit bestätigen können. Simpel und genial nennt Mohme das Prinzip – und lädt dazu ein, es einmal auszuprobieren.

Auch die Dorfwerkstatt Bordenau hat im vergangenen Jahr bereits eine Kleidertauschbörse in ihrer Begegnungsstätte am Birkenweg organisiert. Eine Neuauflage ist dort für Sonntag, 19. April, von 14 bis 17 Uhr geplant.

Von Beate Ney-Janßen