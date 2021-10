Neustadt

„Volkshochschule ist Begegnung“, sagt die Geschäftsführerin der VHS Hannover Land, Martina Behne, und weist mit ausladender Geste ins Foyer. Die Bildungseinrichtung hat sich im neuen Westflügel von Schloss Landestrost eingerichtet – und sie will sich auch Besuchern öffnen, die (noch) nicht an Kursen teilnehmen. Seit die letzten Baumaschinen abgerückt sind, fällt vom Foyer aus der Blick ungehindert auf den Schlosshof mit der mächtigen Kastanie und die historischen Mauern dahinter.

Foyer ist offen für Besucher

Wer ihn mit etwas Ruhe genießen will, ist an Werktagen und an Sonnabenden mit VHS-Betrieb (alle zwei Wochen) eingeladen, es sich auf Sesseln und Stühlen im Foyer bequem zu machen, bei gutem Wetter an kleinen Tischchen draußen, vor den großen Fenstern. Dazu gibt es jetzt auch Snacks und Getränke aus Automaten, die täglich mit frischen regionalen oder fair gehandelten Waren bestückt werden. Für den Einkauf zeichnet VHS-Mitarbeiter Frank Schimmels verantwortlich, die Snackautomaten bestückt der Neustädter Gastronom Alexander Knoll.

Martina Behne zeigt Bürgermeister Dominic Herbst, wie der Snackautomat im Foyer funktioniert. Quelle: Kathrin Götze

Hausmeister Sergej Antipov achtet darauf, dass die Besucher nicht über die Stränge schlagen. Und er fungiert auch als Ansprechpartner, falls etwas nicht funktioniert. Für den Snackautomaten braucht es noch eine genauere Gebrauchsanweisung, denn die Waren in den Fächern lassen sich nicht nur über die Nummern am jeweiligen Schacht vertikal auswählen, sondern auch horizontal mithilfe eines Schalters. „Die Teilnehmer sind jedenfalls schon mal begeistert“, berichtet Behne.

Die Sitzplätze im Foyer und Schlosshof stehen Kursteilnehmern und Besuchern gleichermaßen zur Verfügung. Quelle: Kathrin Götze

Ursprünglich habe die VHS sogar ein eigenes Café im Schloss betreiben wollen, bestückt aus den Lebensmittelbereichen der beruflichen Bildung, berichtet Behne – doch die sind ja geschlossen. Nun richten sich die Öffnungszeiten des Foyers also nach dem Kursangebot und Antipovs Arbeitszeiten. Verlässlich ist es wochentags von 9 bis 15 Uhr und alle zwei Wochen sonnabends von 9 bis 16 Uhr geöffnet.

Martina Behne zeigt den Eiskeller, der bei den Bauarbeiten am neuen Westflügel freigelegt und zugänglich gemacht worden ist. Quelle: Kathrin Götze

Eiskeller bei den Bauarbeiten entdeckt

Auch sonst hat das neue Domizil viel zu bieten: Neben den sieben Unterrichtsräumen im ersten Obergeschoss, Bewegungs- und Kreativraum sowie großem Veranstaltungsraum im Erdgeschoss hat die VHS auch einen bei den Bauarbeiten wiederentdeckten Eiskeller mitgemietet. Das kühle Gemäuer an der Rückseite des Gebäudes ist zwar klein, auch mal feucht und nicht so gut belüftet wie die übrigen Räume. Doch für kürzere Veranstaltungen könne es sich durchaus eignen, meint Behne. „Eine Grusellesung wäre hier doch bestens untergebracht“, sagt sie.

E-Bike-Lademöglichkeiten im Schlosshof

Frank Schimmels zeigt die Steckdosen, die in die Fahrradabstellbügel eingebaut sind. Quelle: Kathrin Götze

Schließfächer für Wertsachen der Teilnehmer sowie ein Touchscreen, an dem man die Angebote der VHS sichten oder sich sogar gleich anmelden kann, gehören zur neuen Einrichtung. Und ab der nächsten Woche werde man auch die Tageszeitung im Foyer auslegen, verspricht Schimmels. „Dann kann man es sich hier so richtig gemütlich machen.“ Auch ein offenes WLAN-Netz steht zur Verfügung. Und wer mit E-Bike oder E-Roller zur VHS kommt, findet Lademöglichkeiten im Schlosshof: In die Fahrradabstellstangen sind wetterfest verdeckelte Steckdosen eingebaut.

Von Kathrin Götze