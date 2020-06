Esperke

Ein Hupkonzert am Ende seines Gottesdiensts, das erlebt Pastor Jan Mondorf auch nicht alle Tage. Am Pfingstsonntag freuten sich die Organisatoren des ersten Autogottesdiensts der Gorgoniusgemeinde in Esperke über eine gelungene Premiere. Der Dorfgemeinschaftsplatz war zur Messe voll besetzt. Die improvisierte Bühne unter freiem Himmel erinnerte ein wenig an vergangene Zeiten, als Wanderprediger über die Lande zogen.

Wie ein Wanderprediger in vergangenen Zeiten: Pastor Jan Mondorf hält den Autogottesdienst auf dem Esperker Dorfgemeinschaftsplatz. Quelle: privat

Anzeige

Der Kirchenvorstand freut sich, dass sogar Autofahrer aus den umliegenden Gemeinden nach Esperke kamen. „Das Hupkonzert am Ende hat alle Beteiligten motiviert, diese Form des Gottesdiensts zu wiederholen“, sagt Mit-Organisator Jens Ostrominski-Gardlo. Neben dem Orga-Team der Gemeinde dankt er insbesondere der Feuerwehr und dem Schützenverein für die Mithilfe.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Mario Moers