Empede

Vollsperrung an der Ortsdurchfahrt Empede: Am südlichen Ortseingang (L191, aus Richtung Neustadt) hat ein Tieflader mit einer schweren Baumaschine darauf Hydrauliköl verloren. Er war auf dem Weg zu einer Baustelle in der Wilhelmstein-Kaserne in Luttmersen. Der Anhänger setzte auf der Straße auf und fuhr sich fest.

Die Polizei hat die L 191 am Ortseingang Empede voll gesperrt Quelle: Kathrin Götze

Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten hat die Polizei die Straße gesperrt und lässt vorerst nur Linienbusse passieren. Andere Autofahrerinnen und -fahrer sollten den Bereich umfahren.

Von Kathrin Götze