Neustadt

Spiele ich lieber Fußball, oder wäre Bouldern vielleicht das Richtige? Um das herauszufinden, bietet das Jugendhaus immer montags von 16 bis 18 Uhr eine offene Sportgruppe an. Die einzige Vorgabe für diese Zeit ist Sport. Ob nun Basketball gespielt wird oder Trendsportarten getestet werden, können die sportbegeisterten Teilnehmer selber entscheiden.

Hauptsache raus

„Es geht darum, dem Alltag zu entfliehen, gemeinsam an der frischen Luft aktiv zu sein und selbst zu wählen, womit die freie Zeit verbracht wird“, erklärt Jule Reichert vom Jugendpflege-Team das Konzept. Natürlich habe die Gruppe schon Fuß- und Volleyball gespielt und sei auch gemeinsam zum Schwimmen gegangen. Aber auch zum Bouldern, also Klettern an Felsblöcken ohne Seil, und zum Fußballtennis hätten sie sich schon getroffen. „Langeweile hat am Montagnachmittag keine Chance!“, sagt Reichert.

Wer dabei sein will, muss sich nicht anmelden, sondern kann montags um 15.45 Uhr zum Jugendhaus am Großen Weg 3 in Neustadt kommen. Eindrücke von Angeboten der Stadtjugendpflege sind auf deren Instagram-Account www.instagram.com/jugendhausneustadt und auf der Homepage www.jugendpflege-neustadt.de zu finden.

Von Beate Ney-Janßen