Eilvese/Hagen

Wer die neuen Mitfahrbänke in Hagen und Eilvese nutzen will, kann sich am Freitag, 5. November, vor Ort informieren. Um 16 Uhr stellt die Stadt das Projekt parallel an beiden Orten vor: sowohl an der Mitfahrbank in Hagen, vor Hahns Kartoffelhof an der Hagener Straße 29, als auch in Eilvese, vor Biermanns Hof an der Eilveser Hauptstraße 45.

Sticker für die Windschutzscheibe

Interessierte Autofahrer, die aktiv das Projekt unterstützen möchten, können sich vor Ort direkt registrieren lassen. Für die Anmeldung ist der Führerschein und die Kraftfahrzeugulassung vorzulegen. Registrierte Autofahrer erhalten dann einen Aufkleber für ihre Windschutzscheibe.

Hintergrund des Kooperationsprojekts zwischen der Region Hannover, der Stadt Neustadt und der Vereine „Bürger für Eilvese“ und der Dorfgemeinschaft Hagen ist die Stärkung und Ergänzung des Mobilitätsangebots zwischen den beiden Dörfern. Auch ohne eigenes Auto soll es gerade älteren Bewohnern ermöglicht werden, zwischen den benachbarten Orten zu verkehren – insbesondere mit Blick auf die Einkaufsmöglichkeiten in Hagen. „Die Dörfer sind zwar durch die S-Bahn verbunden, jedoch liegen die Bahnhöfe nicht im jeweiligen Versorgungsbereich und sind gerade für ältere Mitmenschen nicht immer gut zu erreichen“, sagt Neustadts Klimaschutzmanagerin Wendy Pfeil.

Autofahrer können sich auch online registrieren auf haz.li/yvu.

Von Mario Moers