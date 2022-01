Bad Rehburg

Welches System steckte hinter den Stalags der Nazis – den Stammlagern, in denen Kriegsgefangene im Zweiten Weltkrieg interniert wurden? Und wie gingen die Nazis mit diesen Männern um? Fragen, mit denen der Arbeitskreis Stolpersteine Rehburg-Loccum sich auseinandersetzt und zu denen er Antworten von dem Nienburger Hans-Jürgen Sonnenberg bekommen hat. Zum Vortrag „Im Lager“ kommt Sonnenberg auf Einladung des Arbeitskreises am Mittwoch, 19. Januar, 19.30 Uhr, in die Romantik Bad Rehburg.

Heute Standort der Helios-Kliniken

Zwei Bücher hat Sonnenberg geschrieben. Dem ersten mit dem Titel „Gefangen hinter Stacheldraht“, das 2005 erschien, ließ er zwei Jahre später eines über Kriegsgefangene im Landkreis Nienburg von 1939 bis 1945 folgen. Viele Jahre hatte er sich mit diesem Thema auseinandergesetzt, insbesondere auch, weil es bis zu jenem Zeitpunkt kaum Informationen zu diesem Kapitel der Regionalgeschichte gab. In Nienburg war nahezu vergessen, dass eines von nur drei Stalags im norddeutschen Raum genau dort gestanden hatte. Auch heute erinnert nahezu nichts mehr daran. Statt einer Gedenkstätte ist auf dem Areal der Parkplatz der Helios-Kliniken errichtet worden.

Mittlerweile gibt es neue Ansätze, dieses Kapitel der Geschichte nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Eine Gruppe, in der sowohl die IGS und die BBS Nienburg vertreten sind, in der Nienburgs Arbeitskreis Gedenken und die Dokumentationsstätte Pulverfabrik Liebenau mitmachen und die von der Grünen-Bundestagsabgeordneten Katja Keul ins Leben gerufen wurde, hat die Arbeit aufgenommen. Hans-Jürgen Sonnenberg ist selbstverständlich ebenfalls mit Rat und Tat dabei.

Ebenfalls kaum bekannt ist, dass das Stalag Nienburg nicht nur für sich an einem Ort existierte. Bereits im März 1941 gab es von Nienburg bis hoch zu den Ostfriesischen Inseln rund 800 sogenannter Arbeitskommandos, in denen die aus Nienburg entsandten Gefangenen Frondienste leisten mussten.

Arbeitskreis in Rehburg-Loccum

Zu einem dieser Arbeitskommandos recherchiert der Rehburg-Loccumer Arbeitskreis seit rund einem Jahr, unterstützt von Kommunalarchäologe Daniel Lau und von Hans-Jürgen Sonnenberg – der Anlass für die Einladung zum Vortrag.

Anmeldungen sind erforderlich per E-Mail unter arbeitskreis@stolpersteine-rehburg-loccum.de oder telefonisch unter (0174) 9139598. Nach derzeitigem Stand gelten die 2G-plus-Regeln. Geboosterte werden gebeten, sich nach Möglichkeit ebenfalls tagesaktuell testen zu lassen. Die FFP2-Maskenpflicht erstreckt sich auch auf die Vortragsdauer. Die Teilnahme an dem Vortrag ist kostenlos.

Von Beate Ney-Janßen